Bittere Derby-Pleite für Glasner gegen Tottenham

Oliver Glasner muss mit Crystal Palace die nächste bittere Niederlage einstecken. Im Derby gegen Tottenham muss man sich 0:1 geschlagen geben und rutscht in der Tabelle damit auf Platz 9 ab.

Crystal Palace hat den Negativlauf vor dem Jahreswechsel nicht stoppen können. Die Truppe von Trainer Oliver Glasner kassierte am Sonntag mit einem 0:1 in der englischen Fußball-Premier-League gegen Tottenham die dritte Pflichtspielniederlage in Folge und wartet schon seit fünf Partien auf einen Sieg. In der Tabelle ist Crystal Palace nach Abschluss der 18. Runde Neunter, der Elfte Tottenham, bei dem Kevin Danso in der Abwehr durchspielte, rückte bis auf einen Punkt nahe.

Archie Gray avancierte mit einem Kopfball in der 42. Minute und seinem ersten Profitreffer zum Matchwinner und sorgte damit dafür, dass die "Spurs" nach zwei Liganiederlagen auf die Siegerstraße zurückkehrten.