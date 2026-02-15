ORF-Aufreger: Pariasek lacht ÖSV-Läuferin aus

ORF-Moderator Rainer Pariasek hat wieder zugeschlagen! Der Anchorman sorgte in der Pause vom Olympia-Riesentorlauf für Aufsehen.
Pariasek, der bei Olympia für die Damen-Rennen zuständig ist, konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf ÖSV-Fahrerin Nina Astner nicht verkneifen.
Astner lag mit 1,24 Sekunden Rückstand nach dem ersten Durchgang auf Platz 16, machte aber eine Kampfansage: "Eine Medaille ist sicher das Ziel."
Pariasek lachte herzhaft und schickte hinten nach: "Najo, das wird a bisserl schwierig! Aber schön, dass Sie so hohe Ziele haben!"
Die Tirolerin lächelte trotzdem freundlich und bedankte sich für das Interview.