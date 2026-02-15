Paukenschlag: DIESER Top-Klub verhandelt mit Julian Nagelsmann

Das internationale Trainer-Karussell nimmt jetzt schon Fahrt auf. Medienberichten zufolge soll der erste Top-Klub Kontakt zu DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgenommen haben, um ihn nach der WM zu verpflichten.

Bei einigen europäischen Spitzenvereinen steht spätestens nach der Saison ein Wechsel auf der Trainerbank bevor. Manchester United, Tottenham Hotspur und Real Madrid arbeiten allesamt gerade mit Interimslösungen. Immer wieder wird dabei spekuliert, dass Julian Nagelsmann den DFB nach der WM verlassen könnte und wieder auf Klub-Ebene arbeiten könnte.

Auch bei Manchester City und dem FC Liverpool ist die Zukunft auf der Trainerbank noch offen. Wie mehrere Transfer-Insider nun berichten, soll der erste Verein nun konkrete Gespräche mit Nagelsmann führen, der sich derzeit auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) vorbereitet.

Allerdings hat Nagelsmann stets gesagt, dass er sich vorstellen kann, bei einem passenden Angebot auch wieder einen Verein zu übernehmen. Noch dazu würde es bei dem interessierten Verein nicht nur zu einem Wiedersehen mit einem langjährigen Weggefährten kommen, obendrein könnte er wohl in der ersten Saison auch wieder in der Champions League angreifen.

Alter Bekannter will Nagelsmann

Die Rede ist von Manchester United, wo Christopher Vivell als Director of Recriutment ein extrem hohes Standing bei den Klub-Bossen hat. Vivell kennt Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim und Leipzig. Zwischendurch war der Fachmann auch in Salzburg als Scout tätig.

© Getty

Vivell ist ein großer Fürsprecher Nagelsmanns und dürfte die Bosse der Red Devils überzeugt haben, dass der Star-Coach die richtige Lösung für den Verein auf lange Sicht sein wird. Denn mittlerweile berichten mehrere britische Journalisten, dass ManU Kontakt mit Nagelsmann aufgenommen hat.

© Getty

Allerdings stehen die Gespräche erst am Anfang, ob es tatsächlich eine Einigung gibt und Nagelsmann das Angebot annehmen wird, ist noch nicht abzusehen.