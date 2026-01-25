Nagelsmann-Hochzeit in Salzburg mit Tracht und Spezial-Cocktails

Bundestrainer Julian Nagelsmann heiratete seine Lena Wurzenberger!

Diese Hochzeit war etwas unkonventionell und darum doch besonders intim!

Mehr zum Thema

Gäste

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger gaben einander das Ja-Wort. Gefeiert wurde danach im Naturhotel Forstguthof in Salzburg Land. In der exklusiven "Botanist Bar" stieg die große Sause , zu der um die 30 Gäste geladen waren. darunter DFB-Co-Trainer Benjamin Glück und Julians Kinder (eine Tochter, ein Sohn) aus erster Ehe.

Ambiente

Dresscode war Tracht - Lena kam im Dirndl, Julian mit Weste. Drinks des Abends gab es an der Party-Bar, die an eine Retro-Apotheke erinnerte: Bier gab es genug sowie spezielle Cocktails, die nach Rezepten der antiken Heilkunst Spagyrik angelehnt waren.

Stimmungshits

Die Band spielte bis halb eins in der Nacht, danach kamen Stimmungshits vom Band.