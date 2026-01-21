Das große Bosse-Ranking: DAS sind die 10 Mächtigsten im Fußball

Jedes Jahr sorgt die Liste der mächtigsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball für Gesprächsstoff. SPORT BILD hat das neue große Bosse-Ranking gemacht. DAS sind die 10 mächtigsten Bosse im deutschen Fußball.

Zum vierten Mal in Folge führt Hans-Joachim Watzke (66) die Rangliste an. Zwar wechselte er seinen Chefsessel als BVB-Geschäftsführer gegen den des e.V.-Präsidenten, doch Watzke bleibt durch seine Ämter bei der DFL, als DFB-Vize, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und durch Kontakte zu Bundeskanzler Friedrich Merz weiterhin sehr einflussreich.

Watzke auf Platz 1

Per DFL-Satzungsänderung sicherte sich Watzke im Dezember den Titel des Ligapräsidenten zurück. Damit ist er formal auf Augenhöhe mit anderen europäischen Topligen und hat engen Draht zu DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) sowie UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (58).

Schmitter auf Platz 2

Stephan Schmitter (51) trat 2024 die Nachfolge von Thomas Rabe als RTL-Deutschland-Chef an. Er treibt die Transformation des Unternehmens und den Ausbau von RTL+ voran. Zentral ist die geplante Übernahme von Sky mit Rechten an Bundesliga-Livespielen und am DFB-Pokal.

Weitere Top 10

Platz 3 – Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): Einstimmig wiedergewählt, Verband konsolidiert, Frauen-EM 2029 nach Deutschland geholt.

– Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): Einstimmig wiedergewählt, Verband konsolidiert, Frauen-EM 2029 nach Deutschland geholt. Platz 4 – Jan-Christian Dreesen (FC Bayern): Rückkehr ins DFL-Präsidium, Vorsitzender des Lizenzierungsausschusses, Einfluss im EFC-Vorstand.

– Jan-Christian Dreesen (FC Bayern): Rückkehr ins DFL-Präsidium, Vorsitzender des Lizenzierungsausschusses, Einfluss im EFC-Vorstand. Platz 5 – Marc Lenz/Steffen Merkel (DFL-Geschäftsführer): TV-Rechteverkauf brachte 4,484 Mrd. €, Maßnahmen gegen Störer abgewendet.

– Marc Lenz/Steffen Merkel (DFL-Geschäftsführer): TV-Rechteverkauf brachte 4,484 Mrd. €, Maßnahmen gegen Störer abgewendet. Platz 6 – Oliver Mintzlaff (Red-Bull-Boss): Verantwortlich für fünf Red-Bull-Klubs, Einfluss in EFC-Vorstand und Adidas-Aufsichtsrat.

– Oliver Mintzlaff (Red-Bull-Boss): Verantwortlich für fünf Red-Bull-Klubs, Einfluss in EFC-Vorstand und Adidas-Aufsichtsrat. Platz 7 – Julian Nagelsmann (Bundestrainer): EM-Viertelfinale erreicht, gemischte Ergebnisse in WM-Qualifikation.

– Julian Nagelsmann (Bundestrainer): EM-Viertelfinale erreicht, gemischte Ergebnisse in WM-Qualifikation. Platz 8 – Alice Mascia (DAZN-Deutschland-Chefin): Bundesliga-Konferenz und Klub-WM weltweit übertragen, Streamingdienst in Gewinnzone geführt.

– Alice Mascia (DAZN-Deutschland-Chefin): Bundesliga-Konferenz und Klub-WM weltweit übertragen, Streamingdienst in Gewinnzone geführt. Platz 9 – Holger Blask (DFB-Generalsekretär): Vertragsabschlüsse, finanzielle Konsolidierung, Einsatz für Frauen-Bundesliga.

– Holger Blask (DFB-Generalsekretär): Vertragsabschlüsse, finanzielle Konsolidierung, Einsatz für Frauen-Bundesliga. Platz 10 – Fernando Carro (Leverkusen-Geschäftsführer): DFL-Aufsichtsrat, Mitglied in UEFA-Kommissionen, Bayers 50+1-Ausnahmestatus sichern.

Vereins- und Verbandspolitik

Abschließend zeigt das Ranking, welche Personen in Deutschland aktuell die Fäden im Fußball ziehen – von Vereins- und Verbandspolitik bis zu TV-Rechten und internationalem Einfluss.