Aki Watzke
© Getty

Deutschland-Analyse

Das große Bosse-Ranking: DAS sind die 10 Mächtigsten im Fußball

21.01.26, 16:40
Teilen

Jedes Jahr sorgt die Liste der mächtigsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball für Gesprächsstoff. SPORT BILD hat das neue große Bosse-Ranking gemacht. DAS sind die 10 mächtigsten Bosse im deutschen Fußball. 

Zum vierten Mal in Folge führt Hans-Joachim Watzke (66) die Rangliste an. Zwar wechselte er seinen Chefsessel als BVB-Geschäftsführer gegen den des e.V.-Präsidenten, doch Watzke bleibt durch seine Ämter bei der DFL, als DFB-Vize, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und durch Kontakte zu Bundeskanzler Friedrich Merz weiterhin sehr einflussreich.

Watzke auf Platz 1

Per DFL-Satzungsänderung sicherte sich Watzke im Dezember den Titel des Ligapräsidenten zurück. Damit ist er formal auf Augenhöhe mit anderen europäischen Topligen und hat engen Draht zu DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) sowie UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (58).

Schmitter auf Platz 2

Stephan Schmitter (51) trat 2024 die Nachfolge von Thomas Rabe als RTL-Deutschland-Chef an. Er treibt die Transformation des Unternehmens und den Ausbau von RTL+ voran. Zentral ist die geplante Übernahme von Sky mit Rechten an Bundesliga-Livespielen und am DFB-Pokal.

Weitere Top 10

  • Platz 3 – Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): Einstimmig wiedergewählt, Verband konsolidiert, Frauen-EM 2029 nach Deutschland geholt.
  • Platz 4 – Jan-Christian Dreesen (FC Bayern): Rückkehr ins DFL-Präsidium, Vorsitzender des Lizenzierungsausschusses, Einfluss im EFC-Vorstand.
  • Platz 5 – Marc Lenz/Steffen Merkel (DFL-Geschäftsführer): TV-Rechteverkauf brachte 4,484 Mrd. €, Maßnahmen gegen Störer abgewendet.
  • Platz 6 – Oliver Mintzlaff (Red-Bull-Boss): Verantwortlich für fünf Red-Bull-Klubs, Einfluss in EFC-Vorstand und Adidas-Aufsichtsrat.
  • Platz 7 – Julian Nagelsmann (Bundestrainer): EM-Viertelfinale erreicht, gemischte Ergebnisse in WM-Qualifikation.
  • Platz 8 – Alice Mascia (DAZN-Deutschland-Chefin): Bundesliga-Konferenz und Klub-WM weltweit übertragen, Streamingdienst in Gewinnzone geführt.
  • Platz 9 – Holger Blask (DFB-Generalsekretär): Vertragsabschlüsse, finanzielle Konsolidierung, Einsatz für Frauen-Bundesliga.
  • Platz 10 – Fernando Carro (Leverkusen-Geschäftsführer): DFL-Aufsichtsrat, Mitglied in UEFA-Kommissionen, Bayers 50+1-Ausnahmestatus sichern.

Vereins- und Verbandspolitik 

Abschließend zeigt das Ranking, welche Personen in Deutschland aktuell die Fäden im Fußball ziehen – von Vereins- und Verbandspolitik bis zu TV-Rechten und internationalem Einfluss.

