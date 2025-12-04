Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Herren
Beaver Creek
© GEPA

Wegen Wetter

Ski-Chaos! Nächste Programm-Änderung in Beaver Creek

04.12.25, 18:20 | Aktualisiert: 04.12.25, 19:29
Das Wetter in Beaver Creek sorgt weiter für Chaos. Nach der Verlegung der Abfahrt muss nun auch das weitere Programm geändert werden. 

Die Wettervorhersage in den Rocky Mountains sorgt bei den Veranstaltern in Beaver Creek weiter für Chaos. Nachdem die Abfahrt bereits am Donnerstag, statt dem geplanten Freitag, ausgetragen wird, wird nun auch der Super-G verlegt.

Eigentlich hätte das Rennen am Samstag steigen sollen, wegen der schlechten Prognose wird das Rennen nun allerdings bereits am Freitag ab 19.15 Uhr unserer Zeit ausgetragen. 

Die Verschiebung hat zur Folge, dass das Rennen nur auf der Streaming-Plattform ORFOn zu sehen sein wird. "Man bleibt auf jeden Fall bei der Auslosung", hieß es vom ORF. Im TV wird nur eine komprimierte Fassung des Rennens ausgestrahlt, wenn die Fußball-WM-Auslosung beendet ist.

