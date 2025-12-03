"Absolute Frechheit" - ÖSV-Stars wüten nach Training

Österreicher waren nach dem Training außer sich, dabei war alles wohl nur ein Missverständnis.

Beaver Creek bestreiten die Speedfahrer in dieser Woche die erste Abfahrt des Olympiawinters. Das erste und möglicherweise einzige Abtasten auf der berühmten "Raubvogelpiste" in Colorado verlief am Dienstag wetterbedingt schleppend. Weil sich auf der bereits verkürzten Strecke hartnäckig Nebel hielt, hätte kein Hubschrauber starten können. Gefahren wurde dennoch - zum Ärger von Topstars wie Vincent Kriechmayr.

"Ich verstehe die FIS, dass sie das unbedingt durchziehen will", schickte Kriechmayr im ORF-Interview voraus, "aber ganz so stehen lassen" wollte der ÖSV-Routinier das Vorgehen nicht. "Ich finde es schon speziell, weil es ein Reglement gibt, das besagt, dass ein Hubschrauber bei einem Abfahrtstraining zur Verfügung stehen muss. In dem Fall haben sie sich gesagt: Mein Gott na, haben wir halt keinen Hubschrauber. Ich hoffe, es passiert nichts und es fällt keiner am Schädel", sagte Kriechmayr während des noch laufenden Trainings.

© GEPA

"Wenn wir Rennen fahren wollen, war heute die einzige Chance", warf Raphael Haaser ein. "Es sind viele gescheite Leute am Berg, das haben einfach nicht wir zu entscheiden. Wir werden das Thema aber sicher anbringen." Bei eingeschränkter Sicht habe er ab dem Super-G-Start schauen müssen, irgendwie den Berg runter zu finden, so der Riesentorlauf-Weltmeister. "Ich habe dann eh einmal ein Tor ausgelassen. Da ist einfach Eigenverantwortung gefragt."

Noch deutlicher wurde Stefan Eichberger. "Als ich das gehört habe, war für mich klar, dass wir dieses Training nicht durchführen können. Dass der Start dennoch freigegeben wurde, ist eine absolute Frechheit", schimpfte der ÖSV-Star.

Nur Missverständnis

Laut FIS-Renndirektor Markus Waldner wäre ein Hubschrauber bereitgestanden. "In diesem Fall ist eine Fehlkommunikation unterlaufen. Deshalb kann ich auch verstehen, dass sich die Athleten aufgeregt haben", so der Südtiroler