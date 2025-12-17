Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
psg
© Getty Images

Vier Elfer pariert

PSG nach Elfmeterschießen Interkontinental-Pokal-Champion

17.12.25, 21:07
Teilen

Paris St. Germain ist der Favoritenrolle im Finale des Interkontinental-Pokals knapp gerecht geworden. 

Der europäische Champions-League-Sieger behielt am Mittwoch in Katar im Ahmad-bin-Ali-Stadium von Al Rayyan gegen CR Flamengo erst im Elfmeterschießen mit 2:1 die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Bei der zweiten Auflage des Events blieb der Titel in europäischen Händen, nachdem Real Madrid 2024 gegen CF Pachuca mit 3:0 gewonnen hatte.

Für PSG war es der zweite Triumph in dieser Saison nach jenem im UEFA-Supercup und das infolge einer Spielzeit, in der es mit Champions League, Meisterschaft, Pokal und Supercup vier Titel gegeben hatte. Nach dem PSG-Führungstor durch Khvicha Kvaratskhelia (38.) gelang Jorginho (62./Elfer) der Ausgleich. Im Elfmeterschießen wurde der russische Teamgoalie Matwei Safonow mit vier gehaltenen Schüssen von Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira und Luiz Araujo zum Helden. Da war für PSG verschmerzbar, dass Weltfußballer Ousmane Dembele drüberschoss und Bradley Barcola vergab.

Geschenk brachte PSG in Führung

Die Pariser erarbeiteten sich ein Übergewicht, benötigten aber ein Geschenk der Brasilianer, um in Führung zu gehen. Flamengo-Tormann Agustin Rossi verschätzte sich bei einer Mischung aus Abschluss und Hereingabe von Desire Doue, ließ den Ball abklatschen, Kvaratskhelia staubte ab. Nach Wiederbeginn hatte PSG mit dem Vorsprung im Rücken nicht die größten Ambitionen im Spiel nach vorne, die Brasilianer taten sich in der Offensive schwer.

Elfmeter ließ Brasilianer hoffen

Zum Ausgleich kamen sie trotzdem. PSG-Kapitän Marquinhos ließ im Strafraum das Bein stehen, Giorgian de Arrascaeta ging zu Boden. Schiedsrichter Ismail Elfath zeigte erst nach VAR-Eingriff und Sichtung der TV-Bilder auf den Punkt. Jorginho schickte Safonow in die falsche Ecke. Erst danach (ab der 78.) kam bei PSG Dembele aufs Feld. Näher dran an der Entscheidung in der regulären Spielzeit waren die Brasilianer. Pedro (85.), Gonzalo Plata (86.) und Bruno Henrique (89.) vergaben.

In der letzten Aktion war es auf der anderen Seite Marquinhos, der nach Dembele-Hereingabe aus drei Metern klärte, anstatt zu treffen (90.+6). In der Verlängerung drückte der Favorit erst im Finish auf den Sieg, da fehlte bei Dembele (116.), Barcola (117.) und Nuno Mendes (119.) die Kaltschnäuzigkeit. Im ersten Pflichtspielduell der beiden Teams hatten die Franzosen trotzdem ein Happy End.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden