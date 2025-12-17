Alles zu oe24VIP
Hammer: Italien-Top-Klub jagt Xaver Schlager
Hammer: Italien-Top-Klub jagt Xaver Schlager

17.12.25, 10:32
Xaver Schlager könnte Leipzig schon im Winter verlassen. Italiens Rekordmeister Juventus Turin beschäftigt sich intensiv mit dem ÖFB-Teamspieler und prüft laut Medien einen Jänner-Transfer. 

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, ist der 28-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig ein ausdrücklicher Wunschkandidat von Juventus-Trainer Luciano Spalletti. Der Coach will seinen Kader für die zweite Saisonhälfte gezielt verstärken – vor allem im Zentrum.

Gespräche laufen – Juve drängt auf Winterdeal

Laut dem Bericht führt Juventus-Geschäftsführer Damien Comolli persönlich Gespräche mit Leipzig. Obwohl Schlager im Sommer ablösefrei wechseln könnte, arbeitet Juventus an einer Lösung für den Jänner, um den ÖFB-Teamspieler sofort einsetzen zu können.

Entscheidung liegt bei Leipzig

Für RB Leipzig entsteht damit Druck: Ein Winterverkauf würde zumindest eine Ablöse bringen, ein Verbleib bis Sommer hingegen den ablösefreien Abgang bedeuten. Juventus liegt nach 15 Runden der Serie A mit 26 Punkten auf Rang fünf und will im Frühjahr näher an die Spitze rücken.

