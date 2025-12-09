Vor den Augen seiner Schüler - Lehrer stirbt bei Ski-Ausflug

Ein 64-jähriger Lehrer aus Tschechien ist am Mittwoch im Kärntner Skigebiet Nassfeld tödlich verunglückt. Vor den Augen seiner Schüler verlor der Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte gegen einen Baum.

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch im Skigebiet Nassfeld im Bezirk Hermagor ab.

Kam plötzlich von der Piste ab

Ein tschechischer Lehrer (64) war mit einer Schülergruppe unterwegs, als er plötzlich von der Piste abkam. „Der Mann kam aus noch ungeklärter Ursache von der Piste ab und stürzte nach zirka zehn Metern gegen einen Baum“, so die Polizei in einer Aussendung.

Jede Hilfe kam zu spät

Beim Eintreffen der Ersthelfer war der Lehrer zunächst noch ansprechbar, doch sein Zustand verschlechterte sich innerhalb kürzester Zeit. Im Notarzthubschrauber musste er sogar reanimiert werden. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann noch am Unfallort.