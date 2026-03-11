Märchenhaft! Ein Lotto-Spieler räumte 7,7 Millionen ab!

Sagenhaft - sechs Runden gab es beim Lotto kein Sechser, Mittwochabend schlug ein Spieler online zu und räumte als Solo-Gewinner satte 7,7 Millionen Euro ab.

Wien. Lotto-Fieber mit Höchsttemperaturen zumindest für einen Spieler: Nachdem ORF-Moderator Ralph Huber-Blechinger zur Lotto-Trommel geschritten war, hieß es zunächst: Kommt wieder einmal ein seltener 7fach-Jackpot oder wer oder wie viele knacken den 6fachen? Es kam zur zweiten Option: Der 20. Sechsfachjackpot in 40 Jahren Lotto „6 aus 45“ hat eine einzelne Gewinnerin bzw. einen Gewinner gefunden. Ein Glückspilz, der seine Tipps auf der Spieleplattform win2day abgegeben hatte, beendete die Jackpot-Serie mit einem Solo-Sechser und erhält dafür exakt 7.712.071,80 Euro.

Die Lotto-Zahlen vom Mittwoch, 11. März 2026:

Lotto: 4, 14, 18, 25, 27, 35 ZZ: 29

LottoPlus: 7, 8, 13, 15, 30, 35

Joker: 0, 3, 9, 0, 3, 1

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Der Gewinn wurde mittels Normalschein erzielt. Platziert wurden die „sechs Richtigen“ gleich in den ersten von drei gespielten Online-Tipps. Für die Ziehung wurden insgesamt 5,9 Millionen Tipps abgegeben und damit die Erwartungen der Österreichischen Lotterien genau getroffen. Mit Spannung wird jetzt erwartet, woher der Mega-Glückspilz kommt und welche Träume er oder sie sich erfüllt. Ein Termin beim Großgewinnbetreuer ist jedenfalls bereits fixiert - Beratung ist bei so hohen Summen angebracht.