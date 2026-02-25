Alles zu oe24VIP
© ORF (Screenshot)

Falsche Zahlen

ORF mit peinlicher Lotto-Panne

25.02.26, 22:05
Der ORF hat hoffentlich keine Träume zerstört: Am Mittwochabend hat der öffentlich-rechtliche Sender auf seiner Webseite die falschen Lottozahlen angegeben. 

Der Satz "Alle Angaben ohne Gewähr!" steht immer hinter den Lottozahlen. Auch bei Lottoziehungen können Fehler passieren und lieber die Zahlen doppelt überprüfen, bevor man sich über den Gewinn freut. Die Österreichische Lotterie haftet nicht, wenn du nichts erhältst.

Am Mittwochabend ist eine solche Situation eingetreten. Auf "orf.at" wurden die falschen Zahlen von der Ziehung am Mittwoch eingetragen. Statt "14, 17, 21, 31, 38, 43 Zusatzzahl: 18" stand auf der blauen Seite "14 17 21 32 38 43/Zusatzzahl 18". Der ORF hat statt der 31 32 geschrieben.

