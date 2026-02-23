Alles zu oe24VIP
Ariel wütet wieder.
© RTL

Nachspiel

Dschungelcamp-Ariel dementiert Liebe zu Umut Tekin

23.02.26, 07:16
Zwei Wochen nach dem Dschungel-Finale wurde am Sonntagabend nochmal ausgeteilt und aufgeregt. Ariel vs. Umut ist die Devise. 

Im „Nachspiel“ trafen alle Promis aufeinander. Gil Ofarim (43) wurde ohnehin von seinen Mitcampern fertiggemacht, viel interessanter wurde es um eine angebliche Liebes-Romanze zwischen Ariel (22) und Umut Tekin (28). 

Der hatte nämlich im australischen Busch plötzlich behauptet, Ariel habe eine Camp-Romanze planen wollen. Sie dementiert im TV: „Ich habe dich niemals nach einer Lovestory gefragt. Man hat schon gemerkt, dass Umut da lügt.“ 

Ariel im Dschungeltelefon

© RTL

Gil Ofarim (l.), Ariel, Hardy Krüger (2.v.l.) und Umut Tekin 

© RTL

Wo ist das Beweisvideo?

Dabei hatte Umut erst vor Kurzem behaputet, es existiere ein Beweisvideo. Stephen Dürr (51) ist misstrauisch: „Ich glaube nicht, dass es dieses Video gibt.“ Doch Umut bekräftigt erneut, er habe nicht gelogen. Ariel will das nicht auf sich sitzen lassen. 

Umut Tekin

© RTL

"Wenn, dann nicht mit einem Umut"

Dann wurde die Schweizer "Bachelorette" richtig persönlich: „Wenn ich eine Lovestory mache, dann nicht mit einem Umut.“ Sie erklärt weiter, Tekin habe sie regelmäßig kontaktiert: „Er sagt ja, es gibt ein Video, was nicht der Fall ist. Aber es gibt viele Sprachmemos nach dem Dschungel, die du mir geschickt hast!“ Wenn er wirklich eine „Lovestory“ wolle, könne er sich ja bei der Schweizer „Bachelorette“ bewerben, ergänzt sie.

