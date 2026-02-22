Silbereisen-Hammer: ORF verschiebt Mega-Show

Große Aufregung um den „Schlagerbooom Open Air 2026“ in Kitzbühel: Nach Programmänderungen herrschte Unklarheit über das Event.

Doch für die Fans in Österreich gibt es nun eine wichtige Entwarnung. Die große Party in den Tiroler Alpen steigt wie geplant am Freitag, 5. Juni, und Samstag, 6. Juni 2026. In Kitzbühel wird das Live-Spektakel inklusive Generalprobe und ORF-Aufzeichnung über die Bühne gehen, auch wenn es im Fernsehen zu Verschiebungen kommt. Das Erste zeigt den "Schlagerbooom Open Air 2026" mit Florian Silbereisen am Samstag, 27. Juni 2026, um 20:15 Uhr.

Klarheit nach TV-Planänderung

Hintergrund der Verwirrung war eine Ankündigung von RTL, am ursprünglichen Sendetermin ein Fußball-Testspiel zwischen Deutschland und den USA zu übertragen. Dies löste Spekulationen über eine Verschiebung des Silbereisen-Events im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus. Der MDR bestätigte nun jedoch das neue Datum für die TV-Ausstrahlung, das drei Wochen nach der eigentlichen Show liegt.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Für alle, die bereits Karten für das Live-Erlebnis in Kitzbühel gekauft haben, ändert sich nichts. Die Aufzeichnungen finden Anfang Juni vor Ort statt. Lediglich die Zuschauer vor den Bildschirmen in Österreich und Deutschland müssen sich etwas länger gedulden, bis sie die Bilder aus Kitzbühel sehen können.

Große Show in Tirol

Florian Silbereisen wird auch 2026 wieder zahlreiche namhafte Gäste in Kitzbühel begrüßen. Trotz der späteren Ausstrahlung bleibt der Ablauf vor Ort unverändert, sodass die österreichischen Schlagerfans ihr Idol wie gewohnt live erleben dürfen.