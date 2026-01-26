Silbereisen-Hammer: Neue TV-Shows in Planung!

Grünes Licht für Erfolgsreihe - auch 2027 und 2028 im Fernsehen.

Das wird seine Fans freuen! Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat grünes Licht für eine Fortsetzung der TV-Showreihe "Die Feste mit Florian Silbereisen " gegeben.

Mehr zum Thema

Umfang bleibt gleich

"Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", erklärte der Sender.

Details fehlen noch

Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich der MDR nicht. Vertragliche Details könne man mit Blick auf noch anstehende Befassungen in weiteren ARD-Gremien derzeit nicht geben, hieß es. Die Shows mit dem Schlagersänger und Moderator zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen. Die formale Befassung weiterer ARD-Gremien steht noch aus.

Showgröße im Schlagergeschäft

Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der Moderator und Sänger ist vielen TV-Zuschauern auch als Schauspieler bekannt. In der ZDF-Klassiker-Reihe "Traumschiff" spielt er seit Jahren Kapitän Max Parger.