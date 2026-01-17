Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Waffe Polizeiwaffe Pistole
© Symbolbild / Getty Images

Bei Training

Security-Mitarbeiter schießt sich in Wien ins Bein

17.01.26, 11:20
Teilen

Im Zuge einer Schießausbildung kam es zu einem Arbeitsunfall. Ein WEGA-Medic außer Dienst leistete Erste Hilfe.

Wien. Bei einer Schießausbildung in einer Schießanlage im Norden Wiens kam es am Freitag gegen 11:40 Uhr zu einem Arbeitsunfall mit einer Schussverletzung. Ein 37-jähriger Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens nahm an einer beruflichen Weiterbildung teil, als sich beim Holstern seiner legal besessenen Faustfeuerwaffe aufgrund eines Bedienfehlers unbeabsichtigt ein Schuss löste. Dabei wurde der Mann am Oberschenkel verletzt, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Beim Eintreffen der Polizei war der Verletzte ansprechbar und wurde bereits von einem außer Dienst befindlichen WEGA-Beamten mit sanitätsdienstlicher Ausbildung (sogenannter "WEGA-Medic") erstversorgt. Anschließend übernahm die Wiener Berufsrettung die notfallmedizinische Versorgung und brachte den Mann in den Schockraum eines Krankenhauses.

Die verwendete Waffe wurde ordnungsgemäß verwahrt, ebenso ein bei der Schussabgabe beschädigtes Mobiltelefon sichergestellt. Das Arbeitsinspektorat und die Waffenbehörde wurden über den Vorfall informiert. Weitere Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs sind derzeit im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden