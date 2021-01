Die etwas andere Kochshow

James May kann nicht kochen. Seine Cooking-Show ist dennoch ein Hit!

James May ist eigentlich ein beliebter Moderator von Automagazinen in Großbritannien, doch in seiner neuen Show „Oh Cook“ tritt er an den Herd. Bizarr ist, dass der charmante Brite gar nicht kochen kann. Die Kochshow präsentiert in jeder Episode drei kreative und simple Rezepte für absolute Koch-Newbies.

Serienhit

Mit den authentischen Zwischenfällen und Hoppalas, die James May in der Küche passieren, können wir uns identifizieren und darüber lachen. Die humorvolle Show sorgt nicht nur für lustige Fernsehstunden, sie macht auch Lust auf Selber-kochen. Auf Amazon Video.