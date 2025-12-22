Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer

Weihnachten stressfrei und superlecker! Mit dem Airfryer gelingen Ihnen festliche Klassiker wie Entenbrust, Kartoffelgratin oder süße Bratapfel-Crumbles im Handumdrehen. Wir zeigen die besten Rezepte, die schnell, aromatisch und garantiert ein Highlight auf Ihrem Festtagstisch sind.
Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen die Frage: Wie zaubere ich festliche Gerichte, die lecker sind, aber nicht stundenlang in der Küche aufhalten? Die Lösung: der Airfryer! Ob saftige Entenbrust, cremiges Kartoffelgratin oder süße Bratapfel-Crumbles - im Airfryer gelingen viele Weihnachtsklassiker schnell, einfach und besonders aromatisch. Wir zeigen Ihnen fünf Rezepte, die auf dem Festtagstisch garantiert für Begeisterung sorgen.
1. Entenbrust aus dem Airfryer
Zutaten für 1 Portion:
-
1 Entenbrust (ca. 400 g)
-
1 TL Salz
-
1 TL Pfeffer
-
1 TL Paprikapulver
- 2 EL Olivenöl
Zubereitung:
- Entenbrust waschen und trocken tupfen. Haut rautenförmig einschneiden, Muskelfleisch dabei nicht verletzen.
- Öl mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver vermischen und die Entenbrust einreiben.
- Entenbrust mit der Hautseite nach oben in den Airfryer legen und 18-20 Minuten bei 190 °C garen.
- 5 Minuten in der geschlossenen Fritteuse ruhen lassen.
- In Tranchen schneiden und optional mit grobem Salz bestreuen. Sofort servieren.
2. Kartoffelgratin
Zutaten für 2 Portionen:
- 300 g mehligkochende Kartoffeln, geschält
- 100 ml Milch
- 100 ml Schlagobers
- ½ TL Salz, Prise Pfeffer, Prise Muskat
- 75 g geriebener Käse
Zubereitung:
- Kartoffeln in sehr dünne Scheiben hobeln (ca. 2 mm).
- Milch, Schlagobers und Gewürze verrühren und die Kartoffelscheiben darin wenden.
- Mischung in eine kleine Auflaufform geben. 20 Minuten bei 180 °C backen.
- Käse darüberstreuen und weitere 10 Minuten überbacken.
3. Zimtiger Bratapfel-Crumble
Zutaten (2–3 Portionen):
- 2 große Äpfel, gewürfelt
- 1 EL Butter
- 1 EL Honig oder Ahornsirup
- 1 TL Zimt
Crumble-Topping:
- 50 g Haferflocken
- 30 g Butter
- 2 EL brauner Zucker
- Prise Salz
Zubereitung:
- Äpfel mit Butter, Honig und Zimt mischen.
- Crumble aus Haferflocken, Butter, Zucker und Salz herstellen.
- Apfelmischung und Crumble schichten.
- Bei 180 °C im Airfryer 12-15 Minuten backen.
4. Weihnachtlicher Nussbraten mit Preiselbeeren
Zutaten:
- 50 g Walnüsse, 50 g Pecannüsse
- 1 EL Olivenöl
- 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen
- 1 mittelgroße Möhre
- 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Thymian
- 2 EL Tomatenmark, 2 EL Hefeflocken
- 390 g grüne Linsen (Dose), 80 g Brotbrösel
- 20 g Petersilie, optional Preiselbeerkompott
Zubereitung:
- Nüsse rösten. Zwiebel, Knoblauch, Möhre in Öl anschwitzen.
- Kräuter, Tomatenmark und Hefeflocken dazugeben.
- Mit Linsen, Brotkrümeln und Petersilie vermischen.
- In Kastenform füllen, 20 Minuten bei 160 °C garen, 10 Minuten ruhen lassen.
- Stürzen, mit Preiselbeeren und Kräutern dekorieren.
5. Festlicher Camembert mit Weihnachts-Topping
Zutaten:
- 250 g Camembert
- 1 Knoblauchzehe, frischer Rosmarin
- Olivenöl, Brotstücke
- Optional: Cranberries, Nüsse
Zubereitung:
- Camembert oben einschneiden, Knoblauchscheiben einstecken, mit Öl beträufeln.
- Im Airfryer bei 180 °C ca. 12 Minuten garen.
- Brotstücke mitgaren.
- Mit Cranberries und Nüssen servieren.
Mit dem Airfryer sind diese Weihnachtsgerichte nicht nur schneller fertig, sondern behalten auch ihr Aroma und ihre saftige Konsistenz – so schmeckt das Festmahl gleich doppelt so gut!