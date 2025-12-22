Alles zu oe24VIP
Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer
© Getty Images

Festlicher Airyer

Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer

22.12.25, 10:57
Weihnachten stressfrei und superlecker! Mit dem Airfryer gelingen Ihnen festliche Klassiker wie Entenbrust, Kartoffelgratin oder süße Bratapfel-Crumbles im Handumdrehen. Wir zeigen die besten Rezepte, die schnell, aromatisch und garantiert ein Highlight auf Ihrem Festtagstisch sind. 

Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen die Frage: Wie zaubere ich festliche Gerichte, die lecker sind, aber nicht stundenlang in der Küche aufhalten? Die Lösung: der Airfryer! Ob saftige Entenbrust, cremiges Kartoffelgratin oder süße Bratapfel-Crumbles - im Airfryer gelingen viele Weihnachtsklassiker schnell, einfach und besonders aromatisch. Wir zeigen Ihnen fünf Rezepte, die auf dem Festtagstisch garantiert für Begeisterung sorgen. 

1. Entenbrust aus dem Airfryer

Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten für 1 Portion:

  • 1 Entenbrust (ca. 400 g)

  • 1 TL Salz

  • 1 TL Pfeffer

  • 1 TL Paprikapulver

  • 2 EL Olivenöl 

Zubereitung:

  1. Entenbrust waschen und trocken tupfen. Haut rautenförmig einschneiden, Muskelfleisch dabei nicht verletzen.
  2. Öl mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver vermischen und die Entenbrust einreiben.
  3. Entenbrust mit der Hautseite nach oben in den Airfryer legen und 18-20 Minuten bei 190 °C garen.
  4. 5 Minuten in der geschlossenen Fritteuse ruhen lassen.
  5. In Tranchen schneiden und optional mit grobem Salz bestreuen. Sofort servieren. 

2. Kartoffelgratin

Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten für 2 Portionen:

  • 300 g mehligkochende Kartoffeln, geschält
  • 100 ml Milch
  • 100 ml Schlagobers
  • ½ TL Salz, Prise Pfeffer, Prise Muskat
  • 75 g geriebener Käse

Zubereitung:

  1. Kartoffeln in sehr dünne Scheiben hobeln (ca. 2 mm).
  2. Milch, Schlagobers und Gewürze verrühren und die Kartoffelscheiben darin wenden.
  3. Mischung in eine kleine Auflaufform geben. 20 Minuten bei 180 °C backen.
  4. Käse darüberstreuen und weitere 10 Minuten überbacken. 

3. Zimtiger Bratapfel-Crumble

Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten (2–3 Portionen):

  • 2 große Äpfel, gewürfelt
  • 1 EL Butter
  • 1 EL Honig oder Ahornsirup
  • 1 TL Zimt

Crumble-Topping:

  • 50 g Haferflocken
  • 30 g Butter
  • 2 EL brauner Zucker
  • Prise Salz

Zubereitung:

  1. Äpfel mit Butter, Honig und Zimt mischen.
  2. Crumble aus Haferflocken, Butter, Zucker und Salz herstellen.
  3. Apfelmischung und Crumble schichten.
  4. Bei 180 °C im Airfryer 12-15 Minuten backen. 

4. Weihnachtlicher Nussbraten mit Preiselbeeren

Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten:

  • 50 g Walnüsse, 50 g Pecannüsse
  • 1 EL Olivenöl
  • 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen
  • 1 mittelgroße Möhre
  • 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Thymian
  • 2 EL Tomatenmark, 2 EL Hefeflocken
  • 390 g grüne Linsen (Dose), 80 g Brotbrösel
  • 20 g Petersilie, optional Preiselbeerkompott

Zubereitung:

  1. Nüsse rösten. Zwiebel, Knoblauch, Möhre in Öl anschwitzen.
  2. Kräuter, Tomatenmark und Hefeflocken dazugeben.
  3. Mit Linsen, Brotkrümeln und Petersilie vermischen.
  4. In Kastenform füllen, 20 Minuten bei 160 °C garen, 10 Minuten ruhen lassen.
  5. Stürzen, mit Preiselbeeren und Kräutern dekorieren. 

5. Festlicher Camembert mit Weihnachts-Topping

Schmeckt doppelt so gut: Weihnachtsgerichte aus dem Airfryer
© Getty Images

Zutaten:

  • 250 g Camembert
  • 1 Knoblauchzehe, frischer Rosmarin
  • Olivenöl, Brotstücke
  • Optional: Cranberries, Nüsse

Zubereitung:

  1. Camembert oben einschneiden, Knoblauchscheiben einstecken, mit Öl beträufeln.
  2. Im Airfryer bei 180 °C ca. 12 Minuten garen.
  3. Brotstücke mitgaren.
  4. Mit Cranberries und Nüssen servieren. 

Mit dem Airfryer sind diese Weihnachtsgerichte nicht nur schneller fertig, sondern behalten auch ihr Aroma und ihre saftige Konsistenz – so schmeckt das Festmahl gleich doppelt so gut!

