Bier um 1,50 Euro! Gösser feiert 125 Jahre mit Preisen wie im Jahr 1902

Bier um nur 1,50 Euro und das mitten in Graz! Zum 125-jährigen Jubiläum feiert das Gösser Bräu mit nostalgischen Preisen wie im Jahr 1902, vom Krügerl bis zum Gulasch.

so günstig trinken wie früher und dabei ganz entspannt feiern wie heute: Das Gösser Bräu wird 125 Jahre alt und lädt seine Gäste zu einer ganz besonderen Zeitreise ein. Von 23. Feber bis inklusive 1. März gibt es im wohl bekanntesten Gasthaus der Steiermark nostalgische Aktionen vom Gulasch bis zum Bier zu echten Historienpreisen.

© Archiv Kubinzky

Bier wie anno 1902

Als das Gösser Bräu im Jahr 1902 in Graz eröffnete, kostete ein Krügerl Bier rund 30 Heller. Und genau dieser Preis wird jetzt, 125 Jahre später, noch einmal aufgerufen. Das nostalgische Highlight der Jubiläumswoche: Jeden Tag um exakt 19:02 Uhr läutet die berühmte Gösser-Glocke den Startschuss ein.

Ab diesem Zeitpunkt gilt für 30 Minuten:

ein Krügerl Gösser Bier (auch alkoholfrei)

zum historischen Preis von 30 Heller,

heute umgerechnet nur 1,50 Euro.

Eine Aktion, die man sich als Bierliebhaber:in wohl nicht entgehen lassen sollte.

Wirt lädt zur Zeitreise

Gösser-Bräu-Wirt Robert Grossauer freut sich besonders auf den gemeinsamen Blick zurück: „Bezahlt wird natürlich in Euro. Wer noch Heller oder Kronen zuhause hat, kann auch damit bezahlen. Wir freuen uns auf viele Gäste, die den Spaß an der Zeitreise mit uns mitmachen.“ Doch damit nicht genug: Während der gesamten Jubiläumswoche purzeln im Gösser Bräu noch viele weitere Preise auf historisches Niveau. Folgende Aktionspreise gelten täglich - zusätzlich zum ganz besonderen 1,50-Euro-Bierfenster um 19:02 Uhr.

© Archiv Kubinzky

Unter anderem gibt es:

Bratwurst mit Semmel um 3,50 Euro

Krautfleckerl um 6,90 Euro

Gulasch mit Semmelknödel um 8,90 Euro

Krügerl Bier (auch alkoholfrei) um 3,10 Euro

125 Jahre und noch immer ein Treffpunkt für Graz

Seit mittlerweile 125 Jahren ist das Gösser Bräu ein fixer Treffpunkt für Stammtische, Feierabendrunden und Familienessen in Graz. Mit der Jubiläumswoche beweist das Traditionshaus, dass man Geschichte nicht nur erzählen, sondern auch trinken und genießen kann.