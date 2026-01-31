Formel-1-Star überrascht mit neuem Karriere-Plan

Kurz nach den ersten Tests vor der neuen Weltmeisterschaft der Formel 1 überrascht ein Pilot aus dem Fahrerfeld mit neuen Plänen.
Hinter den Kulissen brodelt es in der Motorsport-Königsklasse gewaltig. Nach den ersten Testfahrten in Barcelona vergangene Woche haben die Teams erste Erkenntnisse vor dem Auftakt im März in Melbourne sammeln können.
Die große Reglement-Änderung könnte das Fahrerfeld komplett auf den Kopf stellen. Dazu kommen immer wieder die Gerüchte, dass der ehemalige Red-Bull-Teamchef Christian Horner kurz vor der Übernahme von Alpine steht.
Besonders brisant könnte das Vorhaben des ehemaligen Ober-Bullen werden, weil er dort auf seinen ehemaligen Schützling Pierre Gasly treffen würde, der sich bei Red Bull nie richtig durchsetzen konnte und 2023 die Flucht zu Alpine ergriff.
Gasly schlägt neue Wege ein.
Ausgerechnet der Franzose ist es auch, der jetzt überraschend in die Schlagzeilen geraten ist. Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, habe der 29-Jährige Anteile am KTM-Kundenteam Tech3 in der MotoGP erkauft.
Damit wächst das Formel-1-Know-how bei der Motorrad-Elite weiter. Nach dem Einstieg von Liberty Media kaufte sich auch schon der ehemalige Kult-Teamchef Günter Steiner bei Tech3 ein und ist als Miteigentümer auch der CEO des Zweitteams von KTM.
Auch Lewis Hamilton und Max Verstappen sollen derzeit den Einstieg bei einem MotoGP-Team prüfen, allerdings gibt es noch keine Einigung.