Formel-1-Star überrascht mit neuem Karriere-Plan

Kurz nach den ersten Tests vor der neuen Weltmeisterschaft der Formel 1 überrascht ein Pilot aus dem Fahrerfeld mit neuen Plänen.

Hinter den Kulissen brodelt es in der Motorsport-Königsklasse gewaltig. Nach den ersten Testfahrten in Barcelona vergangene Woche haben die Teams erste Erkenntnisse vor dem Auftakt im März in Melbourne sammeln können.

Die große Reglement-Änderung könnte das Fahrerfeld komplett auf den Kopf stellen. Dazu kommen immer wieder die Gerüchte, dass der ehemalige Red-Bull-Teamchef Christian Horner kurz vor der Übernahme von Alpine steht.

Besonders brisant könnte das Vorhaben des ehemaligen Ober-Bullen werden, weil er dort auf seinen ehemaligen Schützling Pierre Gasly treffen würde, der sich bei Red Bull nie richtig durchsetzen konnte und 2023 die Flucht zu Alpine ergriff.

© Getty

Gasly schlägt neue Wege ein.

Ausgerechnet der Franzose ist es auch, der jetzt überraschend in die Schlagzeilen geraten ist. Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, habe der 29-Jährige Anteile am KTM-Kundenteam Tech3 in der MotoGP erkauft.

Damit wächst das Formel-1-Know-how bei der Motorrad-Elite weiter. Nach dem Einstieg von Liberty Media kaufte sich auch schon der ehemalige Kult-Teamchef Günter Steiner bei Tech3 ein und ist als Miteigentümer auch der CEO des Zweitteams von KTM.

Auch Lewis Hamilton und Max Verstappen sollen derzeit den Einstieg bei einem MotoGP-Team prüfen, allerdings gibt es noch keine Einigung.