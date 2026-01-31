Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Gasly Norris ANtonelli Gasly Stroll Alonso Verstappen
© Getty

Kurz vor Start

Formel-1-Star überrascht mit neuem Karriere-Plan

31.01.26, 17:11
Teilen

Kurz nach den ersten Tests vor der neuen Weltmeisterschaft der Formel 1 überrascht ein Pilot aus dem Fahrerfeld mit neuen Plänen.

Hinter den Kulissen brodelt es in der Motorsport-Königsklasse gewaltig. Nach den ersten Testfahrten in Barcelona vergangene Woche haben die Teams erste Erkenntnisse vor dem Auftakt im März in Melbourne sammeln können.

Die große Reglement-Änderung könnte das Fahrerfeld komplett auf den Kopf stellen. Dazu kommen immer wieder die Gerüchte, dass der ehemalige Red-Bull-Teamchef Christian Horner kurz vor der Übernahme von Alpine steht.

Besonders brisant könnte das Vorhaben des ehemaligen Ober-Bullen werden, weil er dort auf seinen ehemaligen Schützling Pierre Gasly treffen würde, der sich bei Red Bull nie richtig durchsetzen konnte und 2023 die Flucht zu Alpine ergriff.

Gasly Horner
© Getty

Gasly schlägt neue Wege ein.

Ausgerechnet der Franzose ist es auch, der jetzt überraschend in die Schlagzeilen geraten ist. Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, habe der 29-Jährige Anteile am KTM-Kundenteam Tech3 in der MotoGP erkauft.

Damit wächst das Formel-1-Know-how bei der Motorrad-Elite weiter. Nach dem Einstieg von Liberty Media kaufte sich auch schon der ehemalige Kult-Teamchef Günter Steiner bei Tech3 ein und ist als Miteigentümer auch der CEO des Zweitteams von KTM.

Auch Lewis Hamilton und Max Verstappen sollen derzeit den Einstieg bei einem MotoGP-Team prüfen, allerdings gibt es noch keine Einigung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen