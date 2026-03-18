Torrekord pulverisiert! Achtelfinale geigt groß auf

Das Champions League Achtelfinale versprach ein spannendes zu werden, schlussendlich waren auch die gestrigen Paarungen überraschend eindeutig. Doch was die KO-Runde gehalten hat, ist das Torversprechen. Der Rekord für ein Achtelfinale wurde zermalmt.

62 Tore fielen in der Saison 2016/17 im Achtelfinale, in dieser Runde waren es unglaubliche 68! Unter den Ergebnissen 2017 war auch die berühmte "Remontada" von Barca gegen PSG im Rückspiel (6:1). Und auch diesmal regnete es Treffer in Blaugrana.

Barca im Heimspiel humorlos

Mit 7:2 schickten die Katalanen Newcastle zurück nach England, dabei sah es weder nach dem Hinspiel (1:1) noch in der ersten Halbzeit nach einer Abreibung aus. Die Treffer von Raphinha (6.) und auch Bernal (18.) wurden jeweils von Elanga (15.,28.) ausgeglichen. Doch auch vor dem Kabinengang behielt der Tabellenführer Spaniens die Oberhand, dank einem Elfmeter von Yamal (45.+7). Im zweiten Abschnitt zeigte Barca dann aber, wer der Herr im Haus ist und machte durch Lopez (51.), Doppelpacker Lewandowski (56., 61.) und Raphinhas zweitem Tor (72.) alles klar.

Spurs dürfen minimal jubeln

Dort warten gleich die nächsten Spanier auf Barcelona, denn auch die 3:2-Niederlage in London bei Tottenham konnte das Weiterkommen von Atletico Madrid nicht verhindern. Diego Simeones Mannen fixierten ihr Ticket mit dem 5:2 im Hinspiel beinahe vorzeitig. Heute fanden die Rojiblancos sowohl auf das 1:0 von Kolo Muani (30.) als auch Simons (52.) eine Antwort. Zuerst durch Alvarez (47.), dann via Hancko (75.). Als Letzter lachen durfte zumindest an diesem Abend Simons per Elfmeter (90.), auch wenn es nur noch Kosmetik war.

Bayern verteilen nächste Klatsche

Am heftigsten erwischte es aber - und auch das war nach dem Hinspiel bereits abzusehen - Atalanta in München (4:1). Die Bayern unterstrichen ihre Mitfavoritenrolle erneut und marschierten insgesamt mit einem Score von 10:2 über die Italiener. Kane legte per Elfer (26.) vor und selbst in der 54. Minute nach. Kurz danach durfte auch Wunderkind Karl wieder einmal einen Ball elegant in den Winkel zaubern (56.). Diaz traf noch in der 70., Samardzic besorgte den Ehrentreffer (85.).

Reds lassen Muskeln spielen

Ein etwas spannenderes Spiel durfte man eigentlich nach der 1:0-Sensation von Galatasaray gegen Liverpool erwarten, doch auch die kriselnden Reds ließen im Heimspiel an der Anfield Road nichts anbrennen. Osimhen verletzte sich früh an der Hand und musste zur Pause hinaus, was die Türken sichtlich schwächte. Die Scouser taten sich anfangs schwer, auf das 1:0 von Szoboszlai (25.) nach Eckball-Trick folgte erst im zweiten Abschnitt die Entscheidung. Ekitike (51.) und Gravenberch (53.) mit dem schnellen Doppelschlag, am Ende durfte Salah seinen vorher verschossenen Elfer mit einem Traumtor wiedergutmachen (62.).

Viertelfinale verspricht Spannung

Viel Spannung war also nicht geboten, aber mit 68 Treffern ein neuer Rekord. Blickt man auf die kommenden Viertelfinal-Partien, so sieht man am Horizont wesentlich mehr Spannung. Wie im Vorjahr PSG gegen Liverpool sowie der Kracher Real Madrid gegen FC Bayern. Barca und Atleti treffen sich in dieser Saison ein fünftes und sechstes Mal, Sporting bekommt im ersten Viertelfinale Arsenal vor die Brust.