Sticker-Schock: Panini verliert auch die WM-Rechte

Die Panini-Sammelalben gehören nach der WM 2030 und 60 Jahren auch bei FIFA-Turnieren der Geschichte an.
Der Fußball-Weltverband schloss mit dem Mutterkonzern des US-Herstellers Topps einen ab 2031 gültigen Langfristlizenzvertrag für Sammelkarten und Pickerln ab.
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Die UEFA hatte die Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Panini bereits vor der EM 2024 beendet, auch der Europaverband setzt seither auf Topps.