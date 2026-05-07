Sticker-Schock: Panini verliert auch die WM-Rechte

Die Panini-Sammelalben gehören nach der WM 2030 und 60 Jahren auch bei FIFA-Turnieren der Geschichte an.

Der Fußball-Weltverband schloss mit dem Mutterkonzern des US-Herstellers Topps einen ab 2031 gültigen Langfristlizenzvertrag für Sammelkarten und Pickerln ab.

Die UEFA hatte die Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Panini bereits vor der EM 2024 beendet, auch der Europaverband setzt seither auf Topps.