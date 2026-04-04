Sticker-Boom: So viel kostet es das Panini WM-Album komplett zu füllen

Bald erscheint das neue WM-Sticker-Album von Panini. Ein Experte hat nun vorgerechnet, wieviel es kosten würde ALLE Sticker im Heft zu haben.

Alle vier Jahre wieder sorgt das legendäre Sticker-Album von Panini für Begeisterung bei den Fans rund um die Weltmeisterschaft. Auch heuer wird wieder eifrig geklebt. Doch wer ein volles Album haben möchte, müsste wohl tief in die Tasche greifen.

Bis 5. Mai kann man das beliebte Sticker-Heft auf der offiziellen Seite vorbestellen. Das XXL-Starterpaket mit 143 Päckchen (1.007 Sticker) und dem Album inklusive großer Sammel-Box kostet alleine schon 217 Euro. Das Angebot verspricht allerdings laut Homepage weniger doppelte Sticker.

Aufgrund der Tatsache, dass heuer erstmals 48 Mannschaften bei der Endrunde teilnehmen werden, gibt es auch so viele Sticker wie nie zuvor. Pro teilnehmender Nation gibt es 18 Spieler, ein Mannschaftsfoto und das jeweilige Verbandslogo. Insgesamt werden damit auf 112 Seiten 980 Stellen zu bekleben sein.

1,50 Euro pro Päckchen

Das günstigste Paket liegt bei 2 Euro, wo ein Päckchen mit 6 Stickern und das Album mit Soft-Cover inkludiert ist. Die Sticker-Box mit 50 Päckchen lässt allerdings erahnen, wie viel die fleißigen Sammler heuer bezahlen müssten. 75 Euro kostet die Box, was einen Päckchen-Preis von 1,50 Euro bedeuten würde.

In einer Packung sind insgesamt 7 Sticker. Das würde bedeuten, dass man pro Pickerl etwa 21 Cent bezahlt. Ohne einen einzigen doppelten Kleber würde es also knapp 206 Euro kosten, das Album aufzufüllen. Laut dem britischen Experten Kieran Maguire braucht man allerdings etwa 9.000 Sticker und dennoch jede Menge Tauschbörsen, damit man tatsächlich das ganze Heft voll bekommen kann. Das würde etwa 1.900 Euro kosten, sollte der Einzelpreis anhand der Teuerung nicht noch höher angesetzt werden.

Denn während Panini bislang sämtliche Gesamtpakete für die neue Ausgabe veröffentlicht hat, wartet man auf die Einzelpreise immer noch gespannt. Am anhaltenden Sticker-Boom wird das aber wohl auch heuer nichts ändern.