WM-Knall um Bayern-Juwel Lennart Karl (18)

Lennart Karl gehört zu den Aufsteigern der Saison.

Am Donnerstag wird der offizielle WM-Kader von Julian Nagelsmann bekanntgegeben, doch bereits jetzt sickern erste Details durch. So verzichtet der Bundestrainer etwa auf Robert Andrich und nimmt Kölns Said El Mala mit zur WM.

Wie die BILD nun berichtet, setzt Nagelsmann auch auf Lennart Karl. Der Bundestrainer soll dem 18-jährigen Bayern-Talent die Nominierung persönlich mitgeteilt haben. Noch vor Kurzem spielte Karl hauptsächlich in der U21, doch starke Leistungen beim FC Bayern und überzeugende Joker-Einsätze im DFB-Team brachten ihm nun den Durchbruch.

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Starke Saison

In dieser Saison erzielte Karl neun Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Zudem wurde er jüngster deutscher Torschütze in der Champions League. Bei seinen ersten Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana überzeugte der Offensivspieler mit Tempo, mutigen Dribblings und Spielwitz.

Nagelsmann lobte besonders Karls freche, aber zugleich bodenständige Art sowie sein starkes Raumgefühl. Laut dem Bundestrainer hinterließ Karl unter den zuletzt nominierten Nachwuchsspielern den besten Eindruck.