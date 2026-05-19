WM-Knall: Nagelsmann lässt diesen Star daheim

Bei der EURO 2024 war der Verteidiger noch gesetzt.

Für Robert Andrich scheint der Traum von der Weltmeisterschaft geplatzt zu sein. Wie ntv und sport.de berichtet, wird der Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen nicht zum deutschen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko gehören. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll dem 31-Jährigen seine Entscheidung bereits persönlich mitgeteilt haben.

Für Andrich ist die Nachricht besonders bitter. Der robuste Defensivspieler gehörte bei der Heim-EM 2024 noch zum festen Bestandteil der Nationalmannschaft und absolvierte damals alle Spiele des DFB-Teams. Insgesamt kommt er bislang auf 19 A-Länderspiele. In den vergangenen Monaten verlor er jedoch zunehmend an Bedeutung. Seit Sommer 2025 setzte Nagelsmann nur noch sporadisch auf den Leverkusener. Sein bislang letzter Einsatz datiert aus dem Oktober 2025 beim 1:0-Erfolg gegen Nordirland in der WM-Qualifikation. Bei den darauffolgenden Lehrgängen fehlte Andrich komplett.

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Bittere Enttäuschung

Dabei hatte sich der Leverkusener zuletzt kämpferisch gezeigt und auf eine späte Nominierung gehofft. Nach dem Pokal-Aus gegen den FC Bayern München erklärte er bei Sky: „Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Zudem betonte Andrich seine Bedeutung für das Mannschaftsgefüge: „Ich will dabei sein und ich habe etwas, was einer Gruppe sehr guttut.“

Gerade seine Vielseitigkeit hätte eigentlich für den Leverkusener sprechen können. Andrich kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und gilt als physisch starker sowie unangenehmer Gegenspieler.

Offiziell wird Nagelsmann seinen WM-Kader am Donnerstag bekanntgeben.