WM-Hammer: Nagelsmann trifft Neuer-Enscheidung

Die Entscheidung im deutschen Nationalteam scheint gefallen: Nach Informationen der „Bild“ wird Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada erneut als Nummer eins im Tor stehen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann soll den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann bereits telefonisch über seine Pläne informiert haben. Baumann habe demnach zugesichert, auch als Ersatztorhüter Teil des DFB-Teams zu sein.

Offiziell wird Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader erst am Donnerstag präsentieren. Bis zuletzt hatte der Bundestrainer eine klare Aussage zur Torwartfrage vermieden. Noch am Samstag erklärte er im ZDF, zunächst Gespräche mit allen Beteiligten führen zu wollen. Auch Neuer selbst hielt sich zuletzt bedeckt. Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag reagierte der 40-Jährige auf Fragen zu einem möglichen Comeback im Nationalteam lediglich mit den Worten: „Das müsst ihr nicht wissen.“

Bitter für Baumann

Für Baumann dürfte die Entscheidung enttäuschend sein. Der 35-Jährige hatte die komplette WM-Qualifikation bestritten und war davon ausgegangen, auch bei der Endrunde als Stammtorwart aufzulaufen.

Trotz einer aktuellen Wadenverletzung scheint Neuers Einsatz bei der WM nicht gefährdet. Laut „Bild“ handelt es sich nicht um eine schwerwiegende Blessur. Bereits beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart könnte der Weltmeister von 2014 wieder auf dem Platz stehen.

Neuer hatte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2027 verlängert. Zwischen der WM 2010 und der EM 2024 war er bei allen großen Turnieren Deutschlands Nummer eins und wurde mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien zur Torwart-Legende. Mit 124 Länderspielen ist Neuer zudem Rekordkeeper der deutschen Nationalmannschaft.