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Pep Guardiola
© Getty

Trainer-Beben

Nach City-Aus: Pep Guardiola steht vor Blitz-Wechsel

Von
19.05.26, 06:52
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Der spanische Star-Trainer könnte schon im Sommer einen neuen Job antreten. 

Trainer-Beben in England: Pep Guardiola soll noch diese Woche als Trainer von Manchester City zurücktreten. Laut britischen Medienberichten hat der Verein begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren.

In zehn Saisonen unter Guardiola holten die Skyblues bisher insgesamt 20 Trophäen, darunter sechs Meistertitel.

Maresca folgt nach

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtete, soll auch schon die Nachfolge so gut wie fix sein. Demnach soll Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca den Verein übernehmen. Andere Kandidaten wie Vincent Kompany, Antonio Conte oder Luis Enrique haben nur Außenseiterchancen bzw. stehen bei anderen Vereinen unter Vertrag.

Maresca Guardiola
© Getty

Wechsel nach Italien?

Guardiola hingegen könnte nun Nationaltrainer werden. Vor allem Italien, wo Guardiola von 2001 bis 2003 als Spieler aktiv war, möchte den Taktik-Guru für einen Neustart verpflichten. Die "Squadra Azzurra" fehlt auch heuer bei der WM und möchte die anhaltende Krise endlich beenden.

Unklar bleibt, ob Guardiola nach 10 Jahren bei City gleich wieder einen Job annehmen oder lieber eine Pause einlegen möchte. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll Guardiola durchaus Interesse am Job haben und würde sich das Angebot des italienischen Verbands gerne anhören. Eine Entscheidung könnte schon in den nächsten Wochen fallen.

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