Fashion-Duell: Amal Clooney stiehlt den Royals die Show!

Zum 50-jährigen Jubiläum des King’s Trust versammelte sich am Montagabend die internationale Elite in London. Doch während die Stars am roten Teppich posierten, zog vor allem ein Power-Paar alle Aufmerksamkeit auf sich, allen voran Amal Clooney, die sogar die Royals in den Schatten stellte.

Die Royal Albert Hall platzte am Montagabend fast vor Starpower. Anlass war das große 50-jährige Jubiläum von „The King’s Trust“, einer Herzensangelegenheit des britischen Königshauses. Die Wohltätigkeitsorganisation, die junge Menschen weltweit unterstützt, feierte ihr goldenes Jubiläum und passender hätte Amals Auftritt nicht sein können.

Amal Clooney stiehlt allen die Show

Obwohl König Charles III. und Königin Camilla die offiziellen Gastgeber waren, richteten sich alle Augen auf sie: Amal Clooney. Die renommierte Menschenrechtsanwältin bewies einmal mehr, warum sie als absolute Stilikone gilt. In einer goldenen Vintage-Robe aus der Herbstkollektion 2007 von Alexander McQueen strahlte sie buchstäblich mit den Scheinwerfern um die Wette.

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Das Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und eleganten Flügelärmeln war über und über mit goldenen Pailletten verziert, die sich wie eine zweite Haut an ihren Traumkörper schmiegten. Dazu kombinierte Amal spitze goldene Pumps, eine edle Clutch und funkelnden Statement-Schmuck.

An ihrer Seite: Ein sichtlich stolzer George Clooney. Der 65-jährige Hollywood-Star verkörperte in seinem eleganten marineblauen Anzug und der lässigen Sonnenbrille puren „Old Hollywood“-Charme. Das Paar wirkte so verliebt wie am ersten Tag und tauschte auf dem roten Teppich immer wieder zärtliche Blicke aus.

Königlicher Glanz

Da hatte selbst das echte Königspaar Mühe, modisch mitzuhalten! König Charles und Königin Camilla ließen sich jedoch nicht lumpen. Während der Monarch in einem klassischen, eleganten Anzug glänzte, setzte Camilla auf dramatischen Royal-Chic.

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Die Königin hüllte sich in einen magentafarbenen Umhang von Dior, der raffiniert über einem violetten Cocktailkleid aus feinster Spitze lag. Besonderes Highlight ihres Ensembles: Eine funkelnde Diamant-Halskette in Schlangenform und Amethyst-Ohrringe, die einst der Herzogin von Kent (der Mutter von Königin Victoria) gehörten.

Star-Auflauf für den guten Zweck

Ein so wichtiges 50. Jubiläum ließen sich natürlich auch andere hochkarätige Stars nicht entgehen. Auf der exklusiven Gästeliste der Mega-Gala glänzten unter anderem Pop-Ikone Rita Ora, „Emily in Paris“-Star Lily Collins, Rock-Legende Ronnie Wood mit seiner Frau Sally sowie Moderatorin Fearne Cotton.

Es war ein Abend, der nicht nur durch modische Highlights glänzte, sondern vor allem die beeindruckende Arbeit des King’s Trust würdigte, der seit 50 Jahren das Leben junger Menschen nachhaltig verändert.