Stühlerücken beim ÖVP-Wirtschatsbund

Rainer Rößlhuber löst Peter McDonald als stellvertretenden Generalsekretär ab

Die Obleute des Wirtschaftsbundes sind am Wochenende über eine Personalrochade informiert worden: Peter McDonald legte seine Funktion als stellvertretender Generalsekretär des Wirtschaftsbundes zurück, wurden die Obleute am Wochenende per SMS informiert, berichtete die Presse am Montag online. Abgelöst wurde er von Rainer Rößlhuber, früherer Kabinettschef von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP).

Es handelte sich beim Rücktritt um eine "einvernehmliche Lösung", bestätigte der Wirtschaftsbund gegenüber der APA. McDonald werde sich als Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse künftig "voll auf seine Aufgaben im Gesundheitssystem" konzentrieren". Wobei sich McDonald den Vorsitz mit Andreas Huss teilt.

Vorstellungen von Martha Schultz

Rößlhuber entspricht den Vorstellungen von Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes: Sie soll sich für die Funktion des stellvertretenden Generalsekretärs einen Juristen gewünscht haben, McDonald ist hingegen Betriebswirt. Zudem soll die Chemie zwischen McDonald und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian nicht stimmen - dabei sei Schultz ein sozialpartnerschaftliches Einvernehmen wichtig.