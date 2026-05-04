Wer jetzt ÖVP-Klubchef werden könnte

Wer folgt Wöginger nach?

Die Volkspartei braucht einen neuen Klubchef. Wer jetzt Favorit ist.

Wöginger-Nachfolge

In der ÖVP stellt sich nach Wögingers Rücktritt nun auch die Frage nach der Nachfolge. oe24 berichtete bereits vor einigen Wochen, wer Wöginger nachfolgen könnte.

Die Namen

Die ÖVP-Bünde brachten demnach schon erste Nachfolger in Stellung. So gilt etwa U-Ausschuss-Routinier Andreas Hanger als möglicher Kandidat.

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Er hat den Arbeitnehmer-Bund (ÖAAB) und die VP-Niederösterreich hinter sich.

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Firma machte dank Corona-Hilfen erstmals Gewinn.ÖVP-Mandatar Andreas Ottenschläger beteiligt © APA/HELMUT FOHRINGER

Neben Hanger wurden zuletzt auch Bauernbund-Präsident Georg Strasser sowie Finanzsprecher Andreas Ottenschläger genannt. Letzterer wäre der Favorit für den Wirtschaftsflügel der Partei.