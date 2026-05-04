Gewessler über Wöginger-Rücktritt: "Das traurige Ergebnis"

August Wöginger ist nach seinem Schuldspruch zurückgetreten. Die Grünen reagieren umgehend.

Das Urteil ist gefallen. Nach dem Wöginger Schuldspruch reagiert die Opposition.

"Akzeptierte Praxis"

Grünen-Chefin Gewessler: "Ergebnis einer von der ÖVP anscheinend akzeptierten Praxis".

Heftige Kritik

Auch Grünen-Chefin Leonore Gewessler reagierte mittlerweile auf das Urteil: „Die nicht-rechtskräftige Verurteilung von August Wöginger heute ist das traurige Ergebnis einer von der ÖVP anscheinend akzeptierten Praxis, der zufolge Parteizugehörigkeit bei der Postenvergabe mehr zählt als Kompetenz. Ich erwarte mir, dass nun alle Beteiligten die überfällige Lehre daraus ziehen.“