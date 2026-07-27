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Minister will jetzt neue Euro-Scheine

© APA/HELMUT FOHRINGER; apa
Das Landwirtschaftsministerium von Norbert Totschnig (ÖVP) hat eigene Vorschläge für die neuen Euroscheine.
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Die Europäische Zentralbank hat zehn Entwürfe für die neue Banknotenserie präsentiert. Bürgerinnen und Bürger können bis 21. September bei einer Online-Umfrage teilnehmen. Ende 2026 wird der EZB-Rat einen Vorschlag auswählen.

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Jetzt bringt auch das Landwirtschaftsministerium von Norbert Totschnig (ÖVP) eigene Vorschläge ein - freilich mit einem Augenzwinkern.

"Wir haben die Entwürfe für die neuen Euro-Banknoten gesehen und hätten da auch noch ein paar Vorschläge", schreibt das Ressort in einem gemeinsamen Post mit Totschnig. Und: "Unsere Inspiration? Die Landwirtschaft. Sie sichert unsere Lebensmittelversorgung, stärkt die Wirtschaft und erhält wertvolle Kulturlandschaften – in Österreich und in ganz Europa."

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