Nächster NEOS-Paukenschlag: Graz-Chef tritt aus Partei aus

Grazer NEOS-Chef Philipp Pointner wirft das Handtuch. Er verzichtet auf sein Gemeinderatsmandat und ist aus der Partei ausgetreten.

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Die NEOS kommen nicht zur Ruhe. Nach den Turbulenzen rund um den Parteirauswurf von NEOS-Mitgründer Veit Dengler gibt es nun in Graz den nächsten Paukenschlag.

Knapp einen Monat nach der Gemeinderatswahl wirft Spitzenkandidat Philipp Pointner das Handtuch, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Er ist nicht länger Chef der Grazer Pinken - und ist Anfang Juli aus der Partei ausgetreten. Sein Mandat will er nicht annehmen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch offen.

Bekanntlich träumten die Grazer NEOS von drei Mandaten sowie einem Sitz im Stadtsenat. Am Ende verlor man 0,5 Prozentpunkte und kam nur mehr auf 4,9 Prozent mit zwei Mandaten.

Ex-FPÖ-Politiker dürfte nachrücken

Besonders pikant: Nimmt Pointner sein Mandat nicht an, würde Alexis Pascuttini nachrücken. Also just jener Kandidat, der bei einigen für Unmut sorgte. Denn Pascuttini war früher bei der FPÖ, ehe er den KFG (Korruptionsfreien Gemeinderatsklub) gründete.