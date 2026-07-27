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Krebserkrankung: Marterbauer gibt Update

Älterer Mann mit Brille und Mütze spricht vor österreichischer und EU-Flagge auf einer Pressekonferenz.
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Marterbauer gab vor dem Sommerministerrat ein Update zu seiner Krebserkrankung.
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"Ich fühle mich sehr fit", sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der nun auch eine Kopfbedeckung trägt, am Mittwoch vor dem Sommerministerrat. Die Therapie sei sehr gut verlaufen, zuletzt sei er ein paar Tage auf Urlaub gewesen.

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Marterbauer gab bekanntlich vor knapp zwei Wochen seine Krebserkrankung bekannt. "Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist", schrieb er damals in einem Brief an die Redaktionen des Landes.

Marterbauer mit Budgetentwicklung "sehr zufrieden"

Nach dem knappen Gesundheitsupdate ging Marterbauer aber sogleich wieder in den Arbeitsmodus. Das Finanzministerium gehe in den Sommerministerrat mit zwei Themen: die Budgetentwicklung des ersten Halbjahres liegt vor, inklusive besserer Datenlage bei Ländern und Gemeinden (aufgrund des neuen Stabilitätspaktes) und die letzte Tranche der Mittel aus dem Aufbau- und Resilienzplan sollen bei der EU beantragt werden (knapp 300 Millionen Euro).

Zur Budgetentwicklung meinte Marterbauer, dass er "sehr zufrieden" sei. Man könne aber mit dem ersten Halbjahr noch keine Rückschlüsse auf die verbleibenden sechs Monate ziehen, so der Finanzminister.

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