FPÖ tobt über "Sicherheits-Chaos"

Blackout im Innenministerium - mittlerweile vorbei - sei nur die Spitze des Eisbergs, tobt der FPÖ-General Schnedlitz. Die Freiheitlichen fordern nach dem "skandalösem Stromausfall lückenlose Aufklärung" von ÖVP-Innenminister Karner.

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Als "symptomatisch für das Totalversagen der ÖVP im Sicherheitsbereich" tobte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Montag nach dem Blackout im Innenministerium. Dass ausgerechnet im Nervenzentrum der österreichischen Sicherheit die Lichter ausgehen, sei mehr als nur eine peinliche Panne. Schnedlitz forderte von ÖVP-Innenminister Karner eine "sofortige und lückenlose Aufklärung des Vorfalls".

"Dieser Vorfall ist der traurige Höhepunkt"

"Wenn in jenem Ministerium, das für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung verantwortlich ist, plötzlich alles finster wird, niemand mehr rein oder raus kann, dann ist das ein Offenbarungseid für die Politik der ÖVP und ihres Innenministers Karner. Wie will ein Minister, der nicht einmal sein eigenes Haus im Griff hat, die Sicherheit der Österreicher garantieren? Dieser Vorfall ist der traurige Höhepunkt einer Kette von Pannen, Versäumnissen und dem generellen Unwillen, die Probleme in diesem Land anzupacken", wütet Schnedlitz.

Alle Fakten offenlegen

Karner müsse alle Fakten, wie es zu diesem Totalausfall kommen konnte, auf den Tisch legen, forderte Schnedlitz: "Man stelle sich dieses Szenario während einer echten Krisensituation vor – bei einem Terroranschlag oder einer Naturkatastrophe. Dieser Dilettantismus ist gemeingefährlich! Wir fordern von Karner eine sofortige und lückenlose Aufklärung: Was war die genaue Ursache? Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Antworten, statt der üblichen ÖVP-Beschwichtigungen."