Technologisch-innovative Start ups mit großen Exits

Startup-Exits gelten oft als das große Ziel viele Gründer. Der Moment, in dem doe jahrelange harte Arbeit – unternehmerisches Risiko und schlaflose Nächte inklusive – finanziell belohnt wird.

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3.699 Unternehmen wurden im 1. Halbjahr 2026 in Oberösterreich neu gegründet. Bei den Betriebsübernahmen gibt es eine Steigerung von über 17 Prozent. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: "Das positive Gründungsklima und die stabile Zahl bei den Betriebsübernahmen sind ein wichtiges Signal für den Standort."

Gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 (3.727 Neugründungen) bedeutet das einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent. "Vor allem in Anbetracht des sehr hohen Ausgangsniveaus des Vorjahres ist der leichte Rückgang von knapp einem Prozent zu verschmerzen. Viel wichtiger ist die spürbare Verbesserung des Gründungsklimas. Vor allem bei den technologisch-innovativen Startups merken wir einen deutlichen Aufwärtstrend. Viele internationale Teams mit frischen Ideen, große Exits in den letzten Monaten und das gut abgestimmte Unterstützungsnetzwerk in Oberösterreich leisten dazu ihren Beitrag", so Hummer.