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IN LAMBACH

Lkw-Fahrer mit 2,54 Promille auf Tankstelle erwischt

LKW-Fahrer
© Getty Images
Zeugen haben Polizei gerufen.
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Stadl-Paura. Weil ein LKW-Lenker stark alkoholisiert im Geschäftsbereich einer Tankstelle in Stadl-Paura (Bez. Wels-Land) war, riefen Zeugen am Samstag gegen 17.45 Uhr die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Lastwagenfahrer, ein 40-jähriger mongolischer Staatsangehöriger, bereits zuvor einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der sogenannten Stiftskreuzung in Lambach verursacht und war danach einfach weitergefahren. Der Alkotest ergab 2,54 Promille.

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Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land und wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

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