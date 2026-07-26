ENTLANG DER TRAUN
»Ich brauche das Adrenalin«
Wels. Während ihres Streifendienstes wurden Polizisten am Samstag gegen 17.30 Uhr auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der auf der Fahrradstraße an der Traun augenscheinlich zu schnell unterwegs war und alle anderen Verkehrsteilnehmer überholte. Passanten echauffierten sich sich bereits über das Verhalten des Scooterfahrers. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Scooter über eine Spitzenleistung von 1.000 Watt und eine Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h verfügte.
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Bereits zum zweiten Mal erwischt
Der Lenker, ein 28-jähriger Slowake aus Wels, zeigte sich einsichtig und gab an, schon einmal wegen des Scooters beanstandet worden zu sein. Er suche aber das Adrenalin, das er durch das Fahren des zu schnellen Scooters verspüre. Der 28-Jährige machte zudem einen beeinträchtigen Eindruck, was auch der Alkotest bestätigte. Dieser ergab 0,76 Promille. Er wird mehrfach angezeigt.
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