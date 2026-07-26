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SCHWERPUNKTKONTROLLE

Rund um Turbolympics beim Empire: 87 Anzeigen

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© Lade Luft Club Freistadt
Es wurden 16 Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen.
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OÖ. Vor Oberösterreichs größter Disco haben sich nicht die Discokugeln sondern die Autoreifen gedreht: Am Samstag verwandelte sich das Gelände rund um das Empire St. Martin im Mühlkreis (Bez. Perg) wieder in ein Paradies für Motorsport- und Tuningfans.

Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden am Freitag zwischen 14 und 2 Uhr und samstags 233 Fahrzeuge kontrolliert, davon 51 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. Bei 16 Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, woraufhin die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen wurden. Bei den Lärmmessungen wurde bei einem Fahrzeug mit manipulierter Abgasanlage statt der genehmigten 77 Dezibel ein Wert von 119 Dezibel gemessen. Insgesamt wurden 87 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet. Von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach wurden Strafbescheide in der Gesamthöhe von 8.760 Euro ausgestellt.

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Zudem hielten die Beamten einen Lenker ohne gültige Lenkberechtigung an. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Es wurde bei 3.403 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 94 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Der höchste Wert wurde bei einem Motorradlenker gemessen: dieser lag bei 169 km/h statt der erlaubten 100 km/h. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

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