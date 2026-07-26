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WM in Eisenstadt

Bad Mühllacken ist Feuerwehr-Weltmeister

Feuerwehrwettbewerb
© FF Bad Mühllacken
Dieser Erfolg ist das Ergebnis jahrelangen Trainings, großem Zusammenhalt und echter Leidenschaft für den Feuerwehrsport.
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Feldkirchen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mühllacken aus der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) wurde am Samstag in Eisenstadt Feuerwehr-Weltmeister 2026. In der Frauenwertung konnte die Freiwillige Feuerwehr Julbach den zweiten Platz erkämpfen. "Mit einer Löschangriffszeit von 29,97 Sekunden war nach kleinen Problemen beim 1. Rohr noch nichts entschieden. Umso beeindruckender war die Antwort im Staffellauf: 50,87 Sekunden – eine absolute Spitzenzeit. Danach begann das große Zittern. Erst mit dem letzten Lauf des Bewerbs fiel die Entscheidung. Als auch der letzte große Favorit seinen Lauf beendet hatte, war es Gewissheit", schildert die FF die Spannung auf Facebook.

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Feuerwehr-Wettbewerb
FF Julbach hat nur um einen Hauch den Weltmeister-Titel verpasst. © FF Julbach

Mit einem Rückstand von nun 0,65 Punkten auf Platz 1 dürfen sich die Mühlviertlerinnen aus dem Bezirk Rohrbach über den Vizeweltmeistertitel freuen.

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