WM in Eisenstadt
Bad Mühllacken ist Feuerwehr-Weltmeister
Feldkirchen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mühllacken aus der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) wurde am Samstag in Eisenstadt Feuerwehr-Weltmeister 2026. In der Frauenwertung konnte die Freiwillige Feuerwehr Julbach den zweiten Platz erkämpfen. "Mit einer Löschangriffszeit von 29,97 Sekunden war nach kleinen Problemen beim 1. Rohr noch nichts entschieden. Umso beeindruckender war die Antwort im Staffellauf: 50,87 Sekunden – eine absolute Spitzenzeit. Danach begann das große Zittern. Erst mit dem letzten Lauf des Bewerbs fiel die Entscheidung. Als auch der letzte große Favorit seinen Lauf beendet hatte, war es Gewissheit", schildert die FF die Spannung auf Facebook.
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