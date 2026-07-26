Hofmusikkapelle erstmals unter weiblicher Leitung

Die langjährige Musikchefin von "radio klassik Stephansdom" bekleidet ab September ihre neue Position.

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Die Musikjournalistin, Autorin, Dramaturgin, Kuratorin und langjährige Musikchefin von "radio klassik Stephansdom", Ursula Magnes, wird mit 1. September neue Direktorin der Wiener Hofmusikkapelle. Damit leitet erstmals eine Frau diese traditionsreiche Institution. "Mein Ziel ist es, die Wiener Hofmusikkapelle als klingende Schatzkammer zu positionieren", wurde Magnes in einer Aussendung zitiert.

"In der Hofmusikkapelle wird die für Österreich charakteristische und einzigartige Kirchenmusik auf höchstem musikalischem Niveau dargeboten. Ich wünsche Ursula Magnes, dass es ihr als erste Direktorin der Hofmusikkapelle gelingt, viele Menschen mit dieser Musik in Berührung zu bringen", so Kulturminister Andreas Babler (SPÖ). (APA)