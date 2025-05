"Rolling Beats" locken in den Vienna City Beach Club an der Neuen Donau

Die Party-Saison am VCBC am Kaisermühlendamm ist bereits voll im Gang - am Wochenende sorgt der "Rolling Beats"-Event für volles House - und das bei freiem Eintritt

An der Neuen Donau tauchen Gäste bei der Veranstaltung „Nachtflug“ am Vienna City Beach Club in eine Welt von pulsierenden Rhythmen von Tech House bis Melodic Techno ein, während die DJs die Nacht zum Leben erwecken.

Vienna City Beach Club © VCBC ×

An vier Terminen - dem 17. Mai, 24. Juni, 12. Juli, und 2. August – geben sich Artists wie Violesca & Mo, Mela Hatwind, Markus Kreisel und viele mehr an den Decks die Regler in die Hand.

Der Vienna City Beach Club eignet sich bestens, um sommerliche Tage am Wasser bei einer großen Auswahl an Cocktails, Drinks und Speisen zu genießen und direkt in der Sonne mit den Füßen im Sand zu coolen Beats in den Sonnenuntergang zu tanzen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei!