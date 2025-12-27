Messerangriff – WEGA nimmt drei Männer fest

Am Freitag gegen 7 Uhr kam es in Wien-Währing (18. Bezirk) zu einer schweren Körperverletzung mit Messer.

Ein 19-jähriger Österreicher suchte die Wohnung seiner 19-jährigen Ex-Freundin auf, um ein klärendes Gespräch zu führen. Dort geriet er zunächst mit dem aktuellen Freund der Frau, einem 21-jährigen Rumänen, in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 21-Jährige verließ kurz darauf die Wohnung, kehrte jedoch wenig später zusammen mit zwei Begleitern – einem 20-jährigen Österreicher und einem 21-jährigen Bosnier – zurück. In der Folge eskalierte der Streit erneut, wobei der 21-jährige Rumäne dem 19-Jährigen mehrere Schnittverletzungen mit einem Messer zufügte.

WEGA-Einsatz

Polizisten der Polizeiinspektion Martinstraße nahmen den Sachverhalt auf. Der mutmaßliche Täter sowie seine beiden Begleiter waren zunächst geflüchtet, berichtet die LPD Wien. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle drei Tatverdächtigen an ihren Wohnadressen mit Unterstützung der WEGA festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt gebracht.