  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
In Oberösterreich

Autofahrer gibt Ingwer-Shot statt Urinprobe ab

13.02.26, 15:20
Wollte Drogenschnelltest verfälschen

Schlierbach. Ein Autolenker hat bei einem Drogenschnelltest am Donnerstagvormittag in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf) einen Ingwer-Shot statt einer Urinprobe abgegeben. Die Polizisten hatten bei einer Kontrolle den Test veranlasst. Als der Fahrer ihnen den gefüllten Urin-Becher übergab, sei dieser auffällig kalt und der Inhalt trüb gewesen. Beim Durchsuchen des Mannes fanden die Beamten das Fläschchen mit dem Ingwer-Shot-Getränk, so die Polizei.

Der 43-Jährige gab an, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben, daher habe er den Test verfälschen wollen. Ein Amtsarzt attestierte dann dessen Fahruntauglichkeit. Als ihm der Führerschein abgenommen werden sollte, stellte sich heraus, dass ihm dieser bereits in der Vergangenheit entzogen worden war.

