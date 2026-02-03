Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 46.600 aktien up +12.02% Andritz AG 74.95 aktien up +1.97% BAWAG Group AG 141.60 aktien up +1% CA Immobilien Anlagen AG 25.020 aktien equal +0% CPI Europe AG 15.700 aktien down -0.51% DO & CO Aktiengesellschaft 194.40 aktien down -1.32% EVN AG 28.900 aktien up +2.48% Erste Group Bank AG 110.80 aktien up +0.45% Lenzing AG 25.500 aktien up +1.19% OMV AG 50.300 aktien up +1.33% Oesterreichische Post AG 33.500 aktien up +1.52% PORR AG 36.000 aktien up +1.41% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.040 aktien up +1.47% SBO AG 31.650 aktien equal +0% STRABAG SE 90.30 aktien up +1.92% UNIQA Insurance Group AG 16.180 aktien up +0.87% VERBUND AG Kat. A 61.20 aktien up +0.66% VIENNA INSURANCE GROUP AG 68.10 aktien up +0.44% Wienerberger AG 29.340 aktien up +2.8% voestalpine AG 41.520 aktien up +2.27%
  1. oe24.at
  2. Business
erdöl
© Getty Images

Exporte verdreifacht

Überangebot an venezolanischem Öl bereitet US-Raffinerien Probleme

03.02.26, 21:59
Teilen

Nach dem Abschluss eines Liefervertrages zwischen Washington und Caracas kämpfen die Raffinerien an der US-Golfküste mit dem rasanten Anstieg der Öllieferungen aus Venezuela.  

Das Überangebot drückt Händlern und Schifffahrtsdaten zufolge auf die Preise und führt dazu, dass etliche Ladungen unverkauft bleiben. Die schwache Nachfrage erschwert die Pläne von US-Präsident Donald Trump, das Öl des südamerikanischen Landes vorrangig in die USA zu leiten.

"Wir stehen alle vor dem Problem, dass es mehr Angebot als Abnehmer gibt", sagte ein Händler. Die Exporte in die USA haben sich im vergangenen Monat auf 284.000 Barrel pro Tag (bpd) fast verdreifacht. Die Raffinerien klagen, dass die Preise im Vergleich zu konkurrierenden kanadischen Sorten zu hoch seien. Während venezolanisches Schweröl zuletzt mit einem Abschlag von etwa 9,50 Dollar pro Barrel zur Nordsee-Sorte Brent angeboten wurde, wurde kanadisches WCS-Öl am Dienstag mit einem noch attraktiveren Abschlag von rund 10,25 Dollar gehandelt. Die Handelshäuser Vitol und Trafigura, die neben dem US-Konzern Chevron Lizenzen für den Export erhielten, haben nun Mühe, Käufer zu finden.

Indie könnte helfen

Eine Entlastung für den Markt könnte aus Indien kommen. Der indische Mischkonzern Reliance Industries erwägt Importe, nachdem Trump am Montag ein Handelsabkommen mit Neu-Delhi verkündet hatte. Dieses sieht vor, dass Indien im Gegenzug für US-Zollsenkungen kein russisches Öl mehr kauft und stattdessen auf Lieferungen aus den USA und möglicherweise auch aus Venezuela setzt. China, ehemals der wichtigste Abnehmer, fällt dagegen derzeit aus. Seit Jahresbeginn wurden keine Lieferungen mehr dorthin verzeichnet, und der Staatskonzern PetroChina hat Händler angewiesen, das Geschäft vorerst ruhen zu lassen.

Hintergrund der Marktturbulenzen ist der politische Umbruch in Caracas. US-Spezialkräfte hatten den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro im vergangenen Monat bei einem Zugriff in der Hauptstadt festgenommen und in die USA gebracht. Danach schloss die US-Regierung ein Lieferabkommen im Volumen von zwei Milliarden Dollar mit der Interimspräsidentin Delcy Rodriguez. Washington hat angekündigt, die Ölverkäufe des Landes auf unbestimmte Zeit zu kontrollieren, was die traditionellen Handelsströme verlagert hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen