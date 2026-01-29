So schön sind Semesterferien auf Schloss Hof

Ein tolles Programm steht der ganzen Familie im Schloss Hof bevor.

Während der Semesterferien sorgen auf Schloss Hof täglich wechselnde Programmpunkte von Montag, 2., bis Sonntag, 8. Februar, mit Führungen, Kasperl- und Marionettentheater, einem Kreativatelier, Workshops und vielem mehr für Spiel, Spaß und winterliche Unterhaltung; auch für Erwachsene gibt es bei täglich um 11 und 14 Uhr startenden Schlossführungen einiges zu entdecken.

"Bastelspaß im Kreativatelier“

So lädt der „Bastelspaß im Kreativatelier“ täglich von 12 bis 16 Uhr dazu ein, mit unterschiedlichen Materialien kreativ zu arbeiten, die selbst gestalteten Werke dürfen selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Tierbegeisterte Kinder können sich außerdem jeden Tag im Streichelzoo auf tierische Begegnungen freuen.

Der Auftakt

Den Auftakt des Ferienprogramm macht am Montag, 2. Februar, von 12 bis 15.30 Uhr der Workshop „Glaskunst mit Martin Suritsch“. Am Dienstag, 3. Februar, folgt zur selben Zeit der Workshop „Töpfern mit Georg Niemann“. Zusätzlich sind an diesem Tag Kasperl & Co mit „Die Fladermaus“ zu Gast; die Vorstellungen auf der Bühne im Barockstall beginnen um 11 und 15 Uhr. Weiter geht es am Mittwoch, 4. Februar, von 12 bis 15.30 Uhr mit dem Workshop „Porzellan bemalen mit Stefanie Widerlechner“.

Marionettentheater "Märchen an Fäden“

Am Donnerstag, 5. Februar, stehen ab 11 und 15 Uhr das Marionettentheater „Märchen an Fäden“ sowie von 12 bis 15.30 Uhr ein Schokoworkshop mit Dario Linder auf dem Programm; als kulinarisches Programm ist an diesem Tag auch eine „Kaiserliche Tea-Time“ angesetzt. Am Freitag, 6. Februar, lässt ein barocker Verkleidungsworkshop von 12 bis 15.30 Uhr in die Welt des Barock eintauchen. Am Samstag, 7. Februar, sorgt „Rolf Rüdiger sucht das Hohe C – ein tierisch-lustiges Lachkonzert“ ab 11 und 15 Uhr für Unterhaltung, ehe zum Abschluss des Ferienprogramms am Sonntag, 8. Februar, ebenfalls ab 11 und 15 Uhr Gernot Kranner „Die Bremer Stadtmusikanten“ wiederauferstehen lässt. Nicht zuletzt startet an diesem Tag auch um 13 Uhr die Kinderführung „Eine Zeitreise ins Barock“.