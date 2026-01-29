Vollbetrieb in vielen NÖ Skigebieten

Rund 80 Prozent aller Pistenflächen sind schon geöffnet und 16 Skigebiete weisen Top-Bedingungen vor. Wer nicht weit fahren und kosten sparen will, der findet in NÖ vielversprechende Voraussetzungen.

„Unsere Skigebiete in NÖ sind bereit für wunderbare Semesterferien. Insgesamt stehen ab Samstag voraussichtlich 16 Skigebiete, 53 Aufstiegshilfen und 93 Pistenkilometer zur Verfügung. Zusätzlich sind die Rax-Seilbahn und die Schneeberg-Sesselbahn für den Wanderbetrieb geöffnet. Bei den Annaberger Liften und der Erlebnisalm Mönichkirchen sind alle Pisten und Lifte in Betrieb. Generell erwarten wir für die Semesterwoche ausgezeichnete Schneeverhältnisse. Die Ferien sind über drei Wochen gestaffelt – auch Gäste aus dem Burgenland sowie aus Oberösterreich und der Steiermark dürfen sich auf tolle Bedingungen freuen“, sagt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

80 Prozent der insgesamt möglichen Pistenfläche geöffnet

„Von Vollbetrieb sprechen wir, wenn sämtliche Pisten und Aufstiegshilfen geöffnet sind. Das ist derzeit erfreulicherweise in mehreren größeren und kleineren Skigebieten in NÖ der Fall, etwa am Semmering-Hirschenkogel oder in der Wexl Arena St. Corona am Wechsel. Bei den Ötscherliften Lackenhof steht der gesamte beschneite Bereich zur Verfügung, lediglich die Naturschneepisten am Großen Ötscher benötigen noch mehr Schneeauflage. NÖ-weit sind aktuell rund 80 Prozent der insgesamt möglichen Pistenfläche geöffnet – pünktlich zu den Semesterferien die bisher besten Bedingungen der heurigen Wintersaison“, so Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.

Auch auf der Erlebnisalm Mönichkirchen sind die Bedingungen top. © Erlebnisalm Mönichkirchen

Hoher Bedarf bei limitierten Tickets

Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Wexl Arena St. Corona am Wechsel, empfiehlt speziell für die Semesterferien von Wien und NÖ eine frühzeitige Planung: „Unsere Tickets sind limitiert und derzeit rasch ausverkauft. Sind online keine Tickets mehr verfügbar, gibt es auch an der Kassa vor Ort keine mehr. Besonders für das Bob- und Rodelangebot besteht eine sehr hohe Nachfrage. Wir empfehlen daher, vorab online zu buchen. Auch der Flutlichtbetrieb bietet eine gute Gelegenheit, die Zeit von 15 bis 19 Uhr optimal zu nutzen.“

Urlaubsdestinationen in der Nähe

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Pünktlich zur Zeugnisvergabe zeigt sich NÖ gut vorbereitet auf den Wintersport: Zahlreiche Lifte sind in Betrieb und viele Skigebiete melden gute Bedingungen, es kann losgehen! Semesterschluss bedeutet für viele Familie auch den Start in den wohlverdienten Urlaub, und dafür bietet NÖ viele schöne Urlaubsziele – nah gelegen und leicht erreichbar für eine entspannte Anreise, und gesegnet mit einer Fülle an Möglichkeiten vor Ort als Garant für hohen Erlebnis- und Erholungswert für die ganze Familie.“ Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung ist überzeugt: „Nicht nur in den klassischen Wintersportregionen gibt es familien- und budgetfreundliche Urlaubsmöglichkeiten, auch wer Stille in der Natur, Wellness und Entspannung oder kulturelle Inspiration sucht, ist mit einem Semesterurlaub in NÖ bestens beraten. Alle unsere sechs Tourismusdestinationen haben attraktive Möglichkeiten für unsere Gäste zu bieten!“