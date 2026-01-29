Alles zu oe24VIP
Thomas Gansch erteilt "Schlagertherapie" in Wiener Neustadt
Thomas Gansch erteilt "Schlagertherapie" in Wiener Neustadt

29.01.26, 10:39
Geht es Ihnen auch so? Sie schalten Radio oder Fernseher ein und verzweifeln im selben Moment, da man Sie überall davon zu überzeugen versucht, das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor? Der Jazz-Trompeter Gansch hat jetzt die passende (Schlager-)Therapie dazu.

Sehnen Sie sich dann auch manchmal zurück nach der Zeit, als die Zukunft ausschließlich gut war und die Vergangenheit in Schwarz-Weiß? Vergessen wir mit Thomas Gansch für eine kurze Weile die Sorgen der Welt und erlauben wir uns, zu träumen – damit wir‘s danach wieder mit der Realität aufnehmen können! Schlagertherapie sozusagen. Heute, 29.1., um  19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt.

