Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Günther Schröder

Das sagt Österreich

Da könnte man sich grün und blau ärgern

Von
23.01.26, 20:25
Teilen

Die FPÖ setzt seit jeher auf Isolationismus - jetzt folgen ihnen die Grünen bereitwillig.

Im Hoch. Sie sind die Gewinner der oe24-Umfragen. Die FPÖ hat ja schon seit 2023 die Nase vorn, jetzt können sich auch die Grünen mit ihrer neuen Chefin Leonore Gewessler freuen, mit 11 % liegen sie über dem Wahlergebnis 2024.

Eine Erfolgswelle also - beide profitieren da vom schlechten Image der Ampel. Doch „wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen“, wusste schon Martin Luther - und genau das tun die Grünen gerade. Im Wiener Parlament kungeln sie seit neuestem mit dem Erzfeind FPÖ und bringen einen Antrag gegen die Messenger-Überwachung ein. Und in Brüssel beschädigen Lena Schilling & Co. ihren zweiten Markenkern – Pro-Europa –- und setzen mit EU-Zerstörern vom rechten Rand das Mercosur-Abkommen aufs Spiel.

Jetzt kann man schon der Ansicht sein, dass das Abkommen trotz neuer Milliardenhilfen Landwirte unter Druck bringt, doch ein Blick auf die Realität ist auch grünen Maschinenstürmern zumutbar: 300.000 arbeiten in der Landwirtschaft, mehr als eine Million sind es in der Industrie, die Absatzmärkte braucht – und da sind viele Dienstleister gar nicht dabei.

Hintertupfing. Dass die FPÖ auf Isolationismus setzt, ist klar. Mit den Grünen hat sich jetzt eine zweite Partei politisch nach Hintertupfing zurückgezogen. Dass die beiden zusammen die Mehrheit hätten, ist buchstäblich zum grün und blau Ärgern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden