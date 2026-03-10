ORF-Stiftungsratschef: "Weißmann-Rücktritt war alternativlos"

ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer über Weißmann-Rücktritt wegen Belästigungsvorwürfen, das Bildmaterial und Gerüchten über eine Intrige.

Küniglberg. Der Vorsitzende des ORF-StiftungsratsHeinz Lederer nimmt im oe24.TV-Interview Stellung zum Rücktritt des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann.

oe24: Welcher Vorwurf steht konkret im Raum?

Heinz Lederer: Der Vorwurf ist, dass Roland Weißmann gegenüber einer Mitarbeiterin gewisse sexuelle Konnotationen in Wort, Schrift und Bild gemacht hat.

oe24: Wann haben Sie davon erfahren?

Lederer: Am Mittwoch, durch einen Anwalt der Betroffenen. Wir haben Weißmann sofort einberufen: Bitte klär die Fakten. Bis Sonntag keine Meldung, dann trat er zurück.

oe24: Woher wissen Sie, dass es nicht einvernehmlich war?

Lederer: Ich gehe davon aus: Wäre das einvernehmlich gewesen, hätte er vollkommen anders reagiert. Es gilt die Unschuldsvermutung, ich werde kein Tribunal abführen.

oe24: Der Opfer-Anwalt soll den Rücktritt gefordert haben. Ist das nicht unüblich?

Lederer: Detailliert spreche ich darüber im Stiftungsrat am Donnerstag. Er hat den Rücktritt erklärt.

oe24: Roland Weißmann hat rechtliche Schritte gegen den ORF angedroht.

Lederer: Er war bis vor wenigen Tagen ein ausgezeichneter Generaldirektor. Die Klage verstehe ich nicht, aber akzeptiere das.

oe24: Eine interne ORF-Intrige soll hinter allem stecken. Gehen Sie dem nach?

Lederer: Ich werde als Stiftungsratsvorsitzender keine Hexenjagd auf eine betroffene Frau zulassen.

oe24: Gerüchte, dass die betroffene Mitarbeiterin eine Beziehung zu einem hochrangigen ORF-Mitarbeiter haben soll, der um Pensionsansprüche streitet, haben Sie gehört?

Lederer: Das ist mir zu Ohren gekommen. Wenn es dazu Sachen gibt, gibt es bei uns Whistleblower-Hotline. Dort ist noch nichts aufgeschlagen.

»Er ist beurlaubt und erhält nach wie vor seine Bezüge«

oe24: War der Rücktritt Weismanns für Sie alternativlos?

Lederer: Ja, das war er.

oe24: In welchem Anstellungsverhältnis ist Weißmann?

Lederer: Er ist beurlaubt. Er bekommt nach wie vor seine Bezüge. Für das weitere Vorgehen werde ich den Stiftungsrat befassen. Dort werden wir auch die Kritik klären, warum der Rücktritt so schnell kam. Ich habe diese Analogie aus dem Aktienrecht, dass wir in bestimmten Situationen, Gefahr im Verzug, eine kurze Phase nützen dürfen als Stiftungsratsvorsitzender und Stellvertreter, um das zu klären.